Arbeloa confirma la titularidad ante el Girona de Militao, Camavinga y Bellingham

Los dos primeros volverán a un once tras superar sus lesiones. Ambos han participado en minutos de los últimos encuentros del Real Madrid y, para Arbeloa, ya tienen el suficiente ritmo competitivo para afrontar el choque ante los hombres de Míchel desde el inicio. Además, informó de que Ferland Mendy dispondrá de tiempo de juego.

"Tanto Militao como Jude van a ser titulares. Y Ferland (Mendy), posiblemente pueda disponer de minutos", dijo el técnico.

Arbeloa se deshizo en elogios hacia Militao, de quien dijo que "cuando está bien" seguramente sea el mejor central del mundo por sus cualidades.

"Físicamente es muy dominante en el uno para uno. Puede defender a campo abierto, que eso es muy importante para el Real Madrid. Tiene un juego aéreo muy poderoso y una gran salida de balón. Es muy completo. Tienen una gran carácter y voz de mando. Está fuera de toda duda y la importancia que tiene para el grupo. Es un privilegio tener un jugador así", explicó.

También se refirió a Camavinga, suplente ante el Bayern Múnich y titular la pasada jornada de Liga en la derrota del Real Madrid en Mallorca (2-1).

"Considero que Camavinga ha jugado conmigo bastante. Creo que más que el primer tramo de la temporada. Fue titular el fin de semana pasado, mañana va a ser titular también. Le considero importante y el club también. Ha demostrado muchas veces la clase de jugador que es y tiene la confianza de todo el mundo y por supuesto de su entrenador", concretó.