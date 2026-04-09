El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester United el 1 de agosto en Suecia

El conjunto rojiblanco volverá a jugar en el estadio de la capital sueca, donde en agosto de 2019 venció al Juventus (2-1), en otro duelo veraniego.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la pretemporada de 2022 en Oslo, en un partido en el que el Atlético de Madrid consiguió la victoria gracias a un gol de Joao Félix en los últimos minutos.

Precisamente, meses antes de aquel amistoso, el portugués fue decisivo al marcar el gol que dio la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones a los de Diego Simeone, en la eliminatoria que los enfrentó a los ingleses.

Por parte del Manchester United, también anunció otros tres partidos por los países nórdicos en los que se enfrentaran al Wrexham, de segunda división inglesa, al Rosenborg noruego y al París Saint-Germain de Luis Enrique.