El Betis ha ganado cinco de sus siete últimos partidos en Pamplona

Desde el 3-2 con el que, en Segunda División, Osasuna batió al Betis en noviembre de 2014, los rojillos sólo han sumado dos veces en Pamplona frente a los verdiblancos: un empate a cero en la temporada 19/20 y el 3-2 de la campaña 22/23, cuando marcaron los locales mediante Budimir, autor de un doblete, y Moncayola e hicieron los tantos visitantes Miranda y Guido Rodríguez.

En la Liga 16/17, Joaquín y Felipe Rodríguez superaron el gol de Roberto Torres (1-2) y el entrenador chileno Manuel Pallegrini ha ganado tres veces en El Sadar: 0-2 (Borja Iglesias y Miranda) en la temporada 20/21; 1-3 en la campaña siguiente, con goles de Kike Hermoso, Juanmi, Willian José y del local Kike García; y de nuevo 0-2 la pasada siguiente, cuando marcaron Ayoze y Fornals.

El precedente más cercano, el de la pasada campaña, los andaluces se adelantaron mediante Vitor Roque, empató Torró para lo locales y decantó el duelo un tanto del argentino Chimy Ávila, exjugador de Osasuna (1-2).

A pesar de esta racha reciente, el balance entre estos dos contendientes en la capital navarra es netamente favorable a Osasuna, que ha ganado veintidós de los cuarenta partidos de la serie (54%) frente a las trece victorias béticas (33%) y a los cinco empates registrados (13%).