Honduras jugará ante Argentina el 6 de junio en Estados Unidos

"¡Fogueo internacional confirmado! La Selección Nacional de Honduras se enfrentará a @afaseleccion en Fecha FIFA", indicó escuetamente la FFH en redes sociales.

El juego se disputará en el Kyle Field de College Station (Texas), añade la información oficial.

En el estado de Texas viven muchos migrantes hondureños, por lo que la FFH les invitó a que apoyen a la H.

" ¡Catrachos de corazón en Texas, apoyemos al equipo de todos!", concluye el mensaje de la FFH.

El partido le servirá a Argentina en su proceso de preparación previo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los argentinos buscarán revalidar el título de campeones mundiales.

La selección hondureña es dirigida desde marzo pasado por el español José Molina.

Con Molina en el banquillo, Honduras empató 2-2 su primer partido, amistoso contra Perú, en Leganés (España) el pasado 31 de marzo.