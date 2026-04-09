Hong Kong intensifica el control previo al Mundial y confisca 10.000 camisetas falsas

El dispositivo, bautizado 'Dawnbreaker', se desarrolló del 9 al 27 de marzo, puso el foco en el examen de cargamentos en tránsito y repartos dentro del territorio, y permitió inmovilizar mercancía sospechosa por un valor total de 64 millones de dólares hongkoneses (8,16 millones de dólares estadounidenses).

El balance global incluye cerca de 110.000 artículos presuntamente irregulares, desde prendas y colonias hasta auriculares y teléfonos, lo que retrata la versatilidad de las redes dedicadas a la piratería de marca.

Dentro de ese conjunto, la indumentaria futbolística ocupó un capítulo propio. Según el comunicado oficial, las camisetas, tasadas en unos 4 millones de dólares hongkoneses (510.000 dólares), reproducían escudos, tipografías y diseños asociados a selecciones que competirán en la próxima Copa del Mundo, que comienza el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

La similitud visual con las originales, según las autoridades, buscaba aprovechar el tirón del gran escaparate del deporte rey para colocar producto no oficial entre la afición.

Los principales destinos detectados para esas remesas fueron mercados de Sudamérica y África, una ruta que, de acuerdo con los investigadores, se apoya en el transbordo para diluir el rastro logístico.

"Las organizaciones delictivas aprovecharon el interés que genera el Mundial para abastecer la demanda de los aficionados mediante el uso del transbordo de estas falsificaciones", explicó el inspector Yeung Tit-fung, de la sección transnacional de propiedad intelectual.

El operativo también identificó como enclaves recurrentes ciertos recintos de manipulación de carga situados en los Nuevos Territorios, señalados por su utilidad para consolidar paquetes, reetiquetar envíos y redistribuir lotes.

Como resultado, se abrieron 37 expedientes y se practicaron tres detenciones de sospechosos de entre 25 y 56 años por supuesta vulneración de la Ordenanza de Descripciones Comerciales.

Bajo la Ordenanza de Descripciones Comerciales, la venta o posesión de bienes falsificados constituye un delito que puede ser sancionado con multas de hasta 500.000 dólares hongkoneses (unos 63.800 dólares estadounidenses) y penas de prisión de hasta cinco años.

Las pesquisas continúan con el objetivo de localizar a los responsables y desarticular las estructuras que, en vísperas de grandes torneos, elevan su producción para alimentar la demanda y causar pérdidas a federaciones, clubes y titulares de derechos.