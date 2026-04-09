La creadora de moda Gabriela Hearst diseñará la vestimenta de Uruguay para el Mundial

Así lo anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que apuntó que el proyecto no es "una simple" colaboración, sino que representa "el regreso a casa" de la reconocida diseñadora.

"Este proyecto representa un regreso a casa para Gabriela Hearst: un profundo homenaje a sus raíces. Nacida en Uruguay y criada en la estancia familiar de ganado vacuno y ovejas merino en Paysandú, Gabriela es la séptima generación de una familia agropecuaria y mantiene un fuerte vinculo con los valores y la tradición uruguaya", indica el texto.

Allí también destaca que, como líder global en energías renovables y sostenibilidad, los compromisos nacionales de Uruguay "están alineados" con los exigentes estándares de producción de bajo impacto de Gabriela Hearst.

"El país ha construido uno de los historiales de sostenibilidad más sólidos del mundo y se presenta como un modelo poco común de nación en desarrollo que ha descarbonizado su red eléctrica de forma rápida, accesible y sostenible", añade el documento.

De hecho, el 98 % de la energía eléctrica generada en Uruguay en el año 2025 fue de origen renovable.

El 46 % provino de la hidroelectricidad, mientras que el 34 % fue de origen eólico. En tanto, la electricidad generada a partir de biomasa representó un 14 % del total y la de origen solar un 4 %.

En declaraciones recogidas por el comunicado, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, destacó la importancia de sumar a Hearst a la Celeste.

"Que una uruguaya tan reconocida en el mundo de la moda sea la encargada de vestirnos oficialmente para arribar a la próxima Copa Mundial es un orgullo. Y el hecho de que lo haga con lana merino uruguaya resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo", dijo.

Mientras tanto, Rafael Normey, presidente de Federación Rural, apuntó: "Desde el sector productivo uruguayo sentimos que esta es una oportunidad única de mostrarle al mundo la calidad de nuestros productos, que permiten transformar de forma sostenible la naturaleza en productos sofisticados y de la máxima calidad".

En el año 2022, Uruguay acudió al Mundial de Catar con trajes confeccionados de lana merino superfina -de menos de 18 micras- que permitió lograr telas livianas con una óptima aislación térmica.