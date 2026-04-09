La FIFA admite que los mapas de venta de entradas para el Mundial eran "orientativos"

"Durante las distintas fases de venta previas a la actual fase de ventas de último minuto, la FIFA publicó mapas orientativos de las categorías para ayudar a los aficionados a comprender la posible ubicación de sus asientos dentro del estadio", explicó a EFE un portavoz de la FIFA, que pidió no ser identificado, en un correo electrónico.

"Estos mapas tenían como objetivo proporcionar una guía, no la distribución exacta de los asientos, y reflejan la extensión general de cada categoría de entradas dentro del estadio", agregó el mensaje.

La aclaración se produce ante el descontento de varios aficionados que denunciaron que los boletos que adquirieron no correspondían con la categoría y la zona del estadio que indicaban los mapas de la FIFA durante el proceso de venta.

"No se pueden cambiar las reglas del juego después de que alguien haya jugado", dijo Jordan Likover, uno de los aficionados afectados, en declaraciones recogidas por el medio The Athletic.

Este seguidor afirmó que compró entradas de categoría 1 para dos encuentros en Arlington (Texas), pero que los asientos que recibió equivalían a boletos de categoría 2 -de menor costo- en el momento de la compra.

Otra aficionada reportó un caso similar, también en el AT&T Stadium de Arlington, criticando que recibió asientos en una zona originalmente etiquetada de categoría 2, pese a que ella adquirió los de categoría superior.

La FIFA sacó a la venta las entradas para el Mundial en varias fases, y en sus etapas iniciales los compradores no sabían el partido al que asistirían -aún no se había celebrado el sorteo- ni el asiento exacto.

En aquel momento, el usuario solo podía adquirir entradas para una de las cuatro categorías dispuestas por la FIFA, cuyos precios estaban diferenciados y delimitados mediante un código de colores en un mapa que definía con precisión los sectores asignados a cada rango.

Según imágenes compartidas por The Athletic, algunos sectores que inicialmente correspondían a la categoría 2 en el Lumen Field de Seattle, pasaron a ser de categoría 3 en una actualización del mapa en diciembre, cuando salieron nuevas entradas a la venta.

El portavoz de la FIFA aclaró que los mapas se actualizaron "tras el sorteo final y la apertura de la fase de venta de abonos para aficionados de los países participantes (...) para resaltar las zonas destinadas a estos aficionados".

Además, señaló que se han sustituido los mapas originales por otros nuevos donde se han eliminado los límites de capacidad de cada sección "sin incorporar supuestos previos sobre la agrupación de aficionados, que dejaron de ser válidos una vez que se generalizó el inventario".

El proceso de venta para asistir al Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, ha estado en el foco de atención desde su inicio el pasado septiembre por los elevados precios.

El boleto más barato para un partido de la fase de grupos entre EE.UU. y Paraguay asciende este jueves a 2.188 dólares en la plataforma de reventa Ticketmaster, mientras que un Canadá-Bosnia Herzegovina en Toronto puede costar hasta 130.766 dólares canadienses (94.197 dólares estadounidenses).