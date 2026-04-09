Lisandro Martínez, disponible para jugar con el United después de dos meses de baja

"Tener a Lisandro dentro de nuevo es muy bueno. Harry (Maguire) se va a perder el partido, así que tenemos a 'Licha' de vuelta con Leny (Yoro) y Ayden (Heaven). Queremos seguir siendo más fuertes como equipo", expresó Michael Carrick, técnico del Manchester United.

El argentino volvió el pasado martes a los entrenamientos con el grupo en Dublín (Irlanda), donde el United está aprovechando estas semanas sin partidos para hacer una serie de entrenamientos para preparar la recta final de temporada.

Los 'Red Devils' están inmersos en la pelea para volver a la Liga de Campeones al ocupar la tercera plaza y tener siete puntos de ventaja respecto al sexto clasificado con siete jornadas por delante.

Lisandro Martínez ocupará el sitio de Harry Maguire, recientemente renovado para una temporada más y que fue sancionado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por "actuar de manera inadecuada hacia el cuarto árbitro después de su expulsión" ante el Bournemouth el pasado 20 de marzo.

El técnico tampoco podrá contar con Patrick Dorgu y Matthijs de Ligt, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.