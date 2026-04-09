Motsepe pide superar incidentes de la CAN y priorizar el desarrollo del fútbol africano

Motsepe hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en Rabat, en el marco de una visita oficial al país magrebí, tras haber viajado la víspera a Senegal, acompañado por el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa.

El dirigente de la CAF recordó también que habrá que esperar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al que recurrió Senegal después de que la CAF revocara su victoria en la CAN y proclamara campeón a Marruecos.

"Hay que centrarse en lo positivo, que es nuestra participación en el próximo Mundial (que organizarán conjuntamente EE.UU, Canadá y México), y todos debemos apoyar a nuestras selecciones nacionales", afirmó Motsepe.

El presidente de la CAF indicó además que el organismo está revisando su normativa para evitar que se repitan incidentes como los registrados en la final de Marruecos, y reiteró que tanto la institución como él personalmente están comprometidos con el desarrollo del fútbol africano.

"No vamos a permitir que el fútbol divida a nuestros pueblos. Son retos que vamos a superar", aseguró.

Motsepe insistió también en que la CAN de Marruecos fue la más exitosa de la historia del torneo, dijo estar "cansado" de comentarios que sugieren una especial influencia de Marruecos sobre la CAF e invitó a denunciar ante la Justicia a quienes dicen tener pruebas sobre supuestas prácticas irregulares.

En relación con los 18 aficionados senegaleses condenados en Marruecos a un año de prisión por los disturbios, afirmó que la CAF respeta la soberanía judicial de cada uno de sus 54 países miembros.

La visita del presidente de la CAF a Senegal este miércoles y a Marruecos hoy se produce tras semanas de polémica, después de que el pasado 17 de marzo el organismo regulador del fútbol africano anulara el triunfo de Senegal en la final de la CAN, disputada el 18 de enero en la capital marroquí.

El equipo senegalés había ganado 1-0 en la prórroga, pero la CAF declaró campeón a Marruecos con un marcador de 3-0, tras aceptar los recursos presentados por Rabat.

La decisión de retirar el título a Senegal se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro".

En la final de la CAN, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras este incidente, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los jugadores senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, el centrocampista hispano-marroquí Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.