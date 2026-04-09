Villas-Boas, Shevchenko, Casillas, Varane y Roberto Carlos asistirán a la Gala Laureus

Elegido presidente de la UAF en enero de 2024, Shevchenko es el jugador más importante de Ucrania, selección con la que marcó 48 goles, además de jugar más de 200 partidos con el Milan y de ganar el Balón de Oro en 2004.

El luso Villas-Boas ha dirigido a equipos como Oporto, Chelsea, Tottenham, Zenit y Marsella y, actualmente, preside la entidad portuense; Iker Casillas jugó más de 1.000 partidos profesionales, incluidos los 167 con la selección española con la que fue campeón de Europa y del mundo, mientras capitaneaba al Real Madrid, en el que le brasileño Roberto Carlos disputó 370 encuentros y el francés Varane 360.

Roberto Carlos fue internacional en 125 partidos de la selección brasileña, con la que ganó el Mundial de 2002, y Varane fue 93 veces internacional con Francia y campeón del mundo en 2018.

Según informó Laureus, a ellos se sumarán Thiago Alcántara, actual asistente técnico del Barcelona, del que fue jugador antes de serlo en el Bayern de Múnich y el Liverpool, además de vestir la camiseta de España en 46 ocasiones, y el italiano Leonardo Bonucci.

Este jugó 121 partidos con Italia, incluidos los de los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y también la Eurocopa 2020 conquistada por su equipo, con gol en la final. Su palmarés incluye ocho títulos de la Serie A con el Juventus.

La gala de los Laureus, que reconoce a los mejores deportistas del año desde hace más de dos décadas, congregará también a miembros y embajadores de la Academia como el brasileño Cafú, poseedor del récord de 142 internacionalidades de su país (142) y único jugador que ha disputado tres finales de la Copa del Mundo, con victorias en 1994 y 2002.

También el francés Marcel Desailly, integrante del combinado francés que ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000; el portugués Luis Figo, integrante de la plantilla del Barcelona y del Real Madrid; el neerlandés Ruud Gullit, dos veces campeón de Europa con el Milan y capitán de Países Bajos en la Eurocopa que ganó en 1988 y Óscar de Marcos, que tiene el récord de partidos jugados en el Athletic Club (573).