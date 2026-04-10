Brasil vive su primer primer fin de semana de clásicos en la liga de 2026

En el Maracaná, Flamengo saldrá este domingo por una victoria que lo meta en el podio del campeonato, para lo que tendrá que vencer al Fluminense, que justamente está tercero en la clasificación por detrás del líder Palmeiras y del São Paulo, que está segundo.

Flamengo, dirigido por Leonardo Jardim, con un partido menos ocupa la cuarta posición con 17 puntos, justo por detrás de su clásico rival, que acumula 20 unidades.

Los equipos vuelven a verse las caras un mes después de la final del Campeonato Carioca, que se quedó en manos del 'Fla' tras una definición por penaltis.

El conjunto rojinegro, que logró remontar un inicio de temporada enrevesado, llega luego de haber vencido el miércoles de visitante al Cusco en la altura por la Copa Libertadores.

Se espera que Jardim pueda contar con Alex Sandro como refuerzo para cuidar el lateral izquierdo, pero aún sentirá la falta de Erick Pulgar, Saúl Ñíguez, Jorginho y Cebolinha, todos lesionados.

Del lado del 'Flu', los dirigidos por el argentino Luis Zubeldía salieron el campo este martes para sellar un empate sin goles contra el venezolano Deportivo La Guaira también por la Libertadores. La semana terminó con una mala noticia, la lesión del atacante Germán Cano en el muslo derecho durante un entrenamiento el jueves, que le impedirá estar en el superclásico.

Sin embargo, el espacio del veterano atacante argentino podría llenarse con uno de sus compatriotas, Rodrigo Castillo, y John Kennedy, que acumula cuatro tantos y se ubica cuarto entre los goleadores en lo que va de temporada.

En otros clásicos de la jornada, también el domingo Corinthians enfrentará al líder Palmeiras, que no podrá contar con su entrenador, Abel Ferreira, quien debe cumplir una sanción de ocho fechas de suspensión por conductas antideportivas e irrespeto a los árbitros.

El jueves en el estreno de Fernando Diniz en el banquillo, Corinthians se llevó una victoria sólida por 0-2 como visitante contra el argentino Platense por la Copa Libertadores.

En un nuevo encuentro sin el neerlandés Memphis Depay, el Timão (equipazo) que se ubica en la decimosexta posición del 'Brasileirao', se encomienda al inglés Jesse Lingard, exjugador del Manchester United.

Palmeiras, primero con 25 unidades, venció en 8 de los 10 partidos que lleva disputados esta temporada y se posiciona nuevamente como un candidato fuerte a ganar el campeonato.

En otro de los derbis del fin de semana, el de Porto Alegre, el sábado Gremio se verá las caras con Internacional en un enfrentamiento al que llegan en igualdad de condiciones: ambos con doce unidades en la tabla, aunque separados por diferencia de gol.

Sábado: Vitória-São Paulo, Remo-Vasco da Gama, Mirassol-Bahía, Santos-Atlético Mineiro, Internacional-Gremio.

Domingo: Athletico Paranaense-Chapecoense, Botafogo-Coritiba, Fluminense-Flamengo, Cruzeiro-Red Bull Bragantino y Corinthians-Palmeiras.