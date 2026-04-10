El argentino Nicolás Sánchez dice que Monterrey trabaja para superar frustración

"Reconozco que estamos en un momento doloroso y frustrante. No me gusta la situación en la que estamos. Estos momentos que no son agradables me dan una responsabilidad adicional a cuando jugaba y debemos trabajar para salir de ella", afirmó el estratega sobre la decimotercera posición que ocupa su equipo en el certamen, que lo tiene fuera de los ocho primeros que avanzan a la liguilla.

Nicolás Sánchez, de 40 años, quien llegó al banquillo de Rayados el pasado 2 de marzo en sustitución del español Domenec Torrent, no ha conseguido encaminar al equipo a una racha de victorias.

Monterrey no gana desde la novena jornada, cuando goleó 4-0 a Querétaro, desde entonces acumula una derrota ante Tigres, un empate con Juárez y tropiezos contra Guadalajara y San Luis, una crisis que el estratega aseguró deben superar lo más pronto posible.

"El dolor dura hasta el final del partido, porque luego tenemos que prepararnos para lo que viene de inmediato", subrayó.

Según Sánchez, la jerarquía del Monterrey, con una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, en la que destacan figuras como los españoles Sergio Canales y Oliver Torres, y el francés Anthony Martial, no le permite mantenerse lamentaciones.

"Este equipo no te permite quedarte en lo que pasó. Hay que trabajar y corregir cada aspecto. Gestionar y levantar a los muchachos, porque como futbolista luego te cuesta ver al costado", puntualizó.

A cuatro fechas de que finalice la competencia, Nicolás Sánchez negó que sus jugadores se sientan derrotados en la búsqueda por alcanzar a meterse en puestos de clasificación.

"Hay un dolor por no ganar, pero la motivación que tenemos es la misma, ahora esperamos trasladarla a los resultados para trabajar con otra cara y energía", concluyó.

En la decimocuarta jornada del Clausura, el Monterrey visitará este sábado al Atlas.