El Atlético organiza fiestas para ver la final en Ciudad de México, Nueva York y Tokio

Madrid, 10 abr (EFE).- El Atlético de Madrid organizará tres fiestas a nivel internacional para ver la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril contra la Real Sociedad en Ciudad de México, Nueva York y Tokio, según informó el club este viernes junto con el lanzamiento de una página web de información sobre esos eventos, la zona fan de Sevilla y la apertura del Metropolitano en Madrid.