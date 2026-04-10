El uruguayo Cáceres afirma que Bielsa se fijó en él gracias al América

"Estar en mi selección sin duda que se lo debo a estar en el América. En otro equipo no creo que me hubiesen visto con los ojos que me ven en este equipo que siempre va por lo más importante", aseguró el defensor.

Cáceres, pieza clave en la zaga de las Águilas, se consolidó entre los habituales de la selección uruguaya en la eliminatoria de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 con la llegada del argentino Marcelo Bielsa al banquillo en mayo del 2023.

El nacido en Montevideo hace 26 años arribó al América en el torneo de Clausura 2020, desde entonces ha sido fundamental en la obtención de un tricampeonato de liga, un título de Campeón de Campeones, una Súper Copa y una Campeones Cup.

El defensa central reconoció que la constante exigencia de un equipo como las Águilas es algo que le gusta a Marcelo Bielsa.

"En la selección saben que estoy acostumbrado a jugar cada fin de semana o cada tres días bajo máxima presión con la intención de siempre ser protagonista y eso para un entrenador significa mucho, Bielsa me lo ha hecho saber", comentó.

De ahí su larga estancia en las Águilas, ya que de haber escogido un equipo distinto, su continuidad en la selección uruguaya se habría complicado.

"Creo que si estuviera en otro equipo se me habría hecho mucho más difícil vivir el gran momento que vivo con mi selección y más con el Mundial a la vuelta", concluyó.

Sebastián Cáceres es uno de los hombres que parecen seguros en la lista final de jugadores que Marcelo Bielsa convocará para la justa que arranca el próximo 11 de junio y en la que Uruguay debutará ante Arabia Saudí el día 15 de ese mes.

Antes de emprender la aventura con su selección, Cáceres intentará ayudar al América clasificar a la fase final del torneo de Clausura, en el que hoy marchan en sexto lugar.

En la decimocuarta fecha de este certamen las Águilas recibirán este sábado al Cruz Azul, segundo de la competencia.