Luciano Spalletti renueva con la Juventus hasta 2028

“Era importante que os lo anuncie primero, antes de que se haga oficial: hemos decidido renovar mi contrato otros dos años”, se escucha decir al técnico en la pieza audiovisual compartida por la institución.

Spalletti asumió el cargo en Turín el pasado 30 de octubre en un momento crítico, sustituyendo al croata Igor Tudor. En aquel entonces, el equipo marchaba en la séptima posición de la Serie A. Bajo la tutela del hombre que hizo historia al ganar el Scudetto con el Nápoles en 2023, la Juventus ha logrado una notable remontada, escalando hasta la quinta plaza. A falta de la jornada 32, el equipo suma 12 victorias en sus últimos 22 compromisos ligueros y se encuentra a tan solo un punto de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones.

I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto.



Spalletti 2028 - si inizia da qui ⚪️⚫ pic.twitter.com/1aJWuReyoU — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026

Un resurgir tras el paso por la selección

La renovación llega a pesar de algunos altibajos en competiciones internacionales, como la reciente eliminación en el playoff de octavos de la Champions League ante el Galatasaray, en una serie que terminó con un global de 7-5 tras una prórroga en Turín. No obstante, la directiva ha valorado positivamente la capacidad de Spalletti para estabilizar al equipo tras su convulso paso por la selección italiana.

Cabe recordar que Spalletti dejó la Azzurra tras un inicio accidentado en las eliminatorias mundialistas, marcado por una dura derrota ante Noruega. Su salida dio paso a la etapa de Gennaro Gattuso, quien finalmente no pudo evitar que Italia se ausentara de su tercer Mundial consecutivo al caer ante Bosnia en la repesca.

El anuncio de la renovación sirve como un fuerte respaldo moral antes de un compromiso determinante. Este sábado, la Juventus (57 puntos) visitará a la Atalanta (53 puntos) en Bérgamo, en un duelo directo que podría definir gran parte de las aspiraciones europeas de la “Vecchia Signora” para la próxima temporada.