Michel: "El Real Madrid es capaz de dar la vuelta a la eliminatoria en Múnich"

"El otro día el Real Madrid hizo un partidazo. Esta vez han ido más de lado a lado. Han tenido ocasiones y la sensación era que iba a ser difícil lograr algo. El gol de Lemar nos ha dado energía. He hablado con jugadores del Madrid y creo que son capaces de dar la vuelta a la eliminatoria", dijo Michel tras el empate logrado en Madrid.

El preparador del Girona destacó que el conjunto blanco "se han encontrado un partido mucho más cerrado y aún así han generado muchos. Hemos tenido que defender mucho más cerca. Ha sido el partido que más cerca del área hemos defendido. Lo hemos tenido que hacer así. Hemos sacado un punto muy valioso y le deseo lo mejor el miércoles por el bien del fútbol español", insistió el entrenador del Girona.

Michel se mostró feliz por el esfuerzo de sus futbolistas. "Los jugadores han dado todo. Después de las primeras jornadas los jugadores han dado todo, en entrenamientos, en ser una familia y en todo. El día a día es espectacular y el equipo está obteniendo resultados que es lo más importante. Ahora estamos en una posición muy buena después de la primera vuelta", dijo.

El entrenador del Girona explicó los cambios y las dudas que tuvo hasta decidir las sustituciones. "La realidad es que hemos hecho los cambios parar tener más presencia en la presión y también estaba pensando en hacer 5-4-1 que es como hemos acabado. He mirado el tiempo e iba a hacer ese sistema pero luego me he arrepentido. Al final son momentos que ves en el partido para buscar soluciones. Por eso he dudado tanto en los cambios", indicó.

Elogió el talento y la determinación del francés Lemar, autor del gol del empate. "Lemar es un jugador de un talento brutal. La exigencia que tenemos en él es que mire más a portería. Estaba más en zona donde no hacía daño. Tenía la sensación de que la primera parte estábamos menos agresivos. Luego ha mirado más adelante y tiene un talento increíble que nos está ayudando mucho este año"

Michel dijo no haber visto el codazo de Víctor Reis sobre Kylian Mbappe, que sangró tras la acción. "No he visto el codazo. El jugador me dice que va por delante. Victor Reis me ha dicho que no ha hecho gesto de intentar quitarse de en medio a Mbappe y que ha sido un forcejeo", concluyó.