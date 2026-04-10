Mikel Merino acorta plazos y puede volver antes del final de temporada

El internacional español se lesionó en el pie en enero y se comprometió el resto de la temporada, con la preocupación adicional de la Copa del Mundo, en la que, de estar sano, iba a contar para Luis de la Fuente después de ser una pieza clave en la conquista de la Eurocopa en 2024.

A cinco semanas de que acabe la temporada, Mikel Arteta dio este viernes en rueda de prensa un optimista diagnóstico sobre el estado del centrocampista y aseguró que puede volver antes de que acabe el curso.

"Mikel es un gran ejemplo de empujar todas las barreras. Ya no lleva la bota de protección y está haciendo muchos ejercicios ya. Reaccionó muy bien a la operación y no tiene dolor. Estoy seguro de que puede acortar los plazos. Si hay una persona que puede hacerlo, estoy seguro de que es Mikel", apuntó el técnico español.