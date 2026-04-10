Premier League: Burnley vs. Brighton, realidades opuestas este sábado

El contraste de objetivos se refleja también en la previa, donde el favoritismo recae claramente sobre las “Gaviotas”.
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En otro juego el Arsenal inicia la recta final hacia el título de la liga inglesa enfrentado al Bournemouth a las 8:30; los Gunners ponen toda su atención de nuevo en la “Premier”, a falta de siete jornadas para ser campeón si sostiene el ritmo.
Ahora encadena cuatro victorias, con nueve puntos de renta sobre el Manchester City, que tiene un encuentro menos. Solo le vale ganar aún para sentirse tranquilo. Hoy frente al Bournemouth de Andoni Iraola, que aún mantiene opciones de ir a Europa. La permanencia está asegurada.