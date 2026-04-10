Fútbol Internacional
10 de abril de 2026 - 23:07

Premier League: Burnley vs. Brighton, realidades opuestas este sábado

Diego Gómez Amarilla (23), de gran presente en la Premier.
Diego Gómez Amarilla (23), de gran presente en la Premier.Redes sociales

La jornada 32 de la Premier League presenta un duelo con realidades opuestas: este sábado a las 11:00 Burnley recibe al Brighton, del paraguayo Diego Gómez, que atraviesa un gran momento, en un partido que enfrenta a un equipo prácticamente condenado al descenso contra otro que mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a competiciones UEFA.

Por David Rolón

El contraste de objetivos se refleja también en la previa, donde el favoritismo recae claramente sobre las “Gaviotas”.

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En otro juego el Arsenal inicia la recta final hacia el título de la liga inglesa enfrentado al Bournemouth a las 8:30; los Gunners ponen toda su atención de nuevo en la “Premier”, a falta de siete jornadas para ser campeón si sostiene el ritmo.

Ahora encadena cuatro victorias, con nueve puntos de renta sobre el Manchester City, que tiene un encuentro menos. Solo le vale ganar aún para sentirse tranquilo. Hoy frente al Bournemouth de Andoni Iraola, que aún mantiene opciones de ir a Europa. La permanencia está asegurada.