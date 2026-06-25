Mundial de Fútbol
25 de junio de 2026 a la - 22:18

Japón y Suecia se pasan la mano en Dallas en el cierre del Grupo F

Lucas Bergvall (centro) de Suecia se despide de Yukinari Sugawara (derecha) de Japón tras el encuentro que finalizó igualado en EE.UU.
Lucas Bergvall (centro) de Suecia se despide de Yukinari Sugawara (derecha) de Japón tras el encuentro que finalizó igualado en EE.UU. Mariscal

Japón y Suecia empataron 1-1 en el Dallas Stadium en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. Este resultado le permite a ambas selecciones asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final (ronda de 32 selecciones).

Por Derlis Santacruz

El encuentro se mantuvo cerrado durante la primera mitad, pero las emociones llegaron en el segundo tiempo de un partido que se disputó en el Estadio de Dallas, en Arlington-Texas, en los Estados Unidos.

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El jugador nipón Daizen Maeda anotó el gol que puso en ventaja provisional a la selección de Japón. En tanto que el sueco, Anthony Elanga, emparejó las acciones tras una gran jugada individual para sellar el marcador definitivo de 1-1.

Daizen Maeda (#11) de Japón celebra el tanto apertura en el Estadio de Dallas, junto a Ayase Ueda (#18).
Daizen Maeda (#11) de Japón celebra el tanto apertura en el Estadio de Dallas, junto a Ayase Ueda (#18).

En los minutos finales de descuento, Alexander Isak estuvo a punto de darle la victoria a los suecos con un cabezazo que el arquero japonés Zion Suzuki logró desviar al travesaño de manera espectacular.

Anthony Elanga (#11) de Suecia puso la paridad definitiva ante Japón.
Anthony Elanga (#11) de Suecia puso la paridad definitiva ante Japón.

Con la victoria paralela de Países Bajos por 3-1 ante Túnez, las posiciones definitivas del grupo dejaron a Países Bajos en el liderato. Y tanto Japón como Suecia sellaron sus respectivos pases a la siguiente fase eliminatoria.

Número total de asistentes al AT&T Stadium, de Dallas.
Número total de asistentes al AT&T Stadium, de Dallas.

Detalles del partido

Estadio: AT&T Stadium, de Dallas (Arlington/Texas-Estados Unidos). Árbitro: Iván Barton. Asistentes: David Morán y Antonio Pupiro (salvadoreños). Cuarto árbitro: Dahane Beida (mauritano). Quinto árbitro: Jerson Santos (angoleño). VAR: Nicolás Gallo (colombiano). AVAR: Guillermo Pacheco (mexicano). SVAR: Rodolpho Toski (brasileño).

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura (39’ Shogo Taniguchi), Ayumu Seko (75’ Tsuyoshi Watanabe), Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritsu Doan (66’ Junya Ito), Daizen Maeda, Keito Nakamura (75’ Yuto Nagatomo), Daichi Kamada; y Ayase Ueda (66’ Koki Ogawa). D.T.: Hajime Moriyasu (JAP).

Suecia: Jacob Widell Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof (87’ Carl Starfelt), Isak Hien (37’ Lucas Bergvall), Gabriel Gudmundsson (87’ Benjamin Nygren), Alexander Bernhardsson (75’ Daniel Svensson), Elliot Stroud (75’ Ken Sema); Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga y Viktor Gyokeres. D.T.: Graham Potter (ING).

Goles: 56’ Daizen Maeda (J); 62’ Anthony Elanga. Amonestados: 32’ Isak Hien y 84’ Viktor Gyokeres (S); 77’ Shogo Taniguchi (J). Tiros de esquina: Japón 2 - Suecia 8.

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