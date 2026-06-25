Japón y Suecia se pasan la mano en Dallas en el cierre del Grupo F

El encuentro se mantuvo cerrado durante la primera mitad, pero las emociones llegaron en el segundo tiempo de un partido que se disputó en el Estadio de Dallas, en Arlington-Texas, en los Estados Unidos.

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El jugador nipón Daizen Maeda anotó el gol que puso en ventaja provisional a la selección de Japón. En tanto que el sueco, Anthony Elanga, emparejó las acciones tras una gran jugada individual para sellar el marcador definitivo de 1-1.

En los minutos finales de descuento, Alexander Isak estuvo a punto de darle la victoria a los suecos con un cabezazo que el arquero japonés Zion Suzuki logró desviar al travesaño de manera espectacular.

Con la victoria paralela de Países Bajos por 3-1 ante Túnez, las posiciones definitivas del grupo dejaron a Países Bajos en el liderato. Y tanto Japón como Suecia sellaron sus respectivos pases a la siguiente fase eliminatoria.

Detalles del partido

Estadio: AT&T Stadium, de Dallas (Arlington/Texas-Estados Unidos). Árbitro: Iván Barton. Asistentes: David Morán y Antonio Pupiro (salvadoreños). Cuarto árbitro: Dahane Beida (mauritano). Quinto árbitro: Jerson Santos (angoleño). VAR: Nicolás Gallo (colombiano). AVAR: Guillermo Pacheco (mexicano). SVAR: Rodolpho Toski (brasileño).

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Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura (39’ Shogo Taniguchi), Ayumu Seko (75’ Tsuyoshi Watanabe), Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritsu Doan (66’ Junya Ito), Daizen Maeda, Keito Nakamura (75’ Yuto Nagatomo), Daichi Kamada; y Ayase Ueda (66’ Koki Ogawa). D.T.: Hajime Moriyasu (JAP).

Suecia: Jacob Widell Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof (87’ Carl Starfelt), Isak Hien (37’ Lucas Bergvall), Gabriel Gudmundsson (87’ Benjamin Nygren), Alexander Bernhardsson (75’ Daniel Svensson), Elliot Stroud (75’ Ken Sema); Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga y Viktor Gyokeres. D.T.: Graham Potter (ING).

Goles: 56’ Daizen Maeda (J); 62’ Anthony Elanga. Amonestados: 32’ Isak Hien y 84’ Viktor Gyokeres (S); 77’ Shogo Taniguchi (J). Tiros de esquina: Japón 2 - Suecia 8.