Super fin de semana de clásicos en el Brasileirão 2026

El “Fla-Flu” busca dueño en el Maracaná

Este domingo, el Flamengo de Leonardo Jardim busca asaltar el podio del campeonato. Actualmente en la cuarta posición con 17 puntos (y un partido menos), el “Mengão” llega con el envión anímico de su reciente victoria en la altura ante Cusco por la Libertadores. Jardim podría hacer debutar a Alex Sandro en el lateral izquierdo, aunque lidia con las bajas de Saúl Ñíguez, Erick Pulgar, Jorginho y Cebolinha.

Por su parte, el Fluminense, dirigido por Luis Zubeldía, llega tercero con 20 unidades. El “Flu” sufrió un duro golpe el jueves con la lesión de Germán Cano, quien se perderá el clásico por una dolencia en el muslo. La responsabilidad ofensiva recaerá en la dupla compuesta por Rodrigo Castillo y el joven John Kennedy.

Derbi paulista: el líder contra el nuevo ciclo de Diniz

En São Paulo, el líder Palmeiras (25 puntos) visitará al Corinthians en un duelo de realidades opuestas. El “Verdão” llega como gran favorito tras ganar 8 de sus 10 partidos, aunque no tendrá en el banquillo a Abel Ferreira, quien cumple una sanción de ocho fechas.

El “Timão”, en la decimosexta posición, llega revitalizado tras el debut triunfal de Fernando Diniz, quien se estrenó con victoria ante Platense en la Libertadores. Sin Memphis Depay disponible, el conjunto local confía su suerte al talento del inglés Jesse Lingard.

El “Grenal”: Duelo de paridad en Porto Alegre

La acción comenzará el sábado con el clásico de Porto Alegre. Gremio e Internacional llegan en una situación de paridad absoluta: ambos suman 12 puntos y solo los separa la diferencia de gol. Un triunfo para cualquiera de los dos significaría el despegue necesario para alejarse de la zona media de la clasificación.

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La undécima jornada se completa con una atractiva cartelera. El sábado se enfrentarán Vitória-São Paulo y Remo-Vasco da Gama a las 16:30, seguidos por Mirassol-Bahía a las 18:30 y Santos-Atlético Mineiro a las 20:00. El domingo la acción se inicia temprano con Athletico Paranaense-Chapecoense a las 11:00, seguido por Botafogo-Coritiba a las 16:00, el esperado Fluminense-Flamengo a las 18:00 y, finalmente, los duelos simultáneos de Cruzeiro-Red Bull Bragantino y Corinthians-Palmeiras a las 18:30.