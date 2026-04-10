10 de abril de 2026 - 15:00
Revolución en el once del Real Madrid; Lemar y Echeverri, titulares en el Girona
Madrid, 10 abr (EFE).- El Real Madrid afrontará el encuentro ante el Girona, de la trigésima primera jornada de LaLiga con una revolución en su once inicial, siete cambios en relación al partido de ida de la Liga de Campeones frente el Bayern Múnich disputado el martes pasado, mientras Michel Sánchez recupera al francés Thomas Lemar, ausente ante el Villarreal.
Álvaro Arbeloa ha decidido cuantificar esfuerzos y pensar en el choque de vuelta en Alemania, el miércoles, y solo mantiene en el equipo titular al meta Andrej Lunin, el uruguayo Fede Valverde a Kylian Mbappe y Vinicius.
El Girona, que ganó al Villarreal el pasado lunes, recupera a Lemar y sitúa a Echeverri como referencia ofensiva. Vanat, lesionado, es baja igual que el neerlandés Daley Blind. Víctor Reis ocupa su puesto.