Revolución en el once del Real Madrid; Lemar y Echeverri, titulares en el Girona

Madrid, 10 abr (EFE).- El Real Madrid afrontará el encuentro ante el Girona, de la trigésima primera jornada de LaLiga con una revolución en su once inicial, siete cambios en relación al partido de ida de la Liga de Campeones frente el Bayern Múnich disputado el martes pasado, mientras Michel Sánchez recupera al francés Thomas Lemar, ausente ante el Villarreal.