0-1. El Sporting de Luis Suárez vence al Estrela Amadora y acorta distancia con el Oporto

No hubo goles en la primera parte del encuentro entre el segundo y el décimo tercero en la clasificación, sin apenas oportunidades.

Los 'leones' fueron superiores a los 'estrelistas', que supieron defender, especialmente en el centro del campo, lo que obligó a los de Rui Borges a lanzar sus ataques por las bandas, sin poner en ningún momento en peligro la portería de Renan Ribeiro.

Como anécdota de la primera mitad, el árbitro David Silva tuvo que interrumpir el encuentro unos instantes por la aparición de un gato en el campo.

No fue hasta la segunda parte que fue inaugurado el marcador en el 59' con un tanto de mediocentro del Sporting Daniel Bragança desde la entrada del área con el pie izquierdo, tras un pase de Trincão.

Este encuentro supuso la vuelta tras cuatro meses de baja por lesión del extremo del Sporting Geovany Quenda, que saltó al césped en el minuto 67 para sustituir a Pedro Gonçalves.

Con esta victoria, los 'leones', que han disputado un partido menos que está pendiente de jugar ante el Tondela, suman 71 puntos y acortan distancias en la tabla provisional con el Oporto, con 73 puntos y que mañana jugará ante el Estoril.

El equipo de Lisboa han logrado este triunfo tras haber perdido en casa el martes pasado en el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones frente al Arsenal (0-1), al que se enfrentarán en la vuelta el próximo 15 de abril en Londres.