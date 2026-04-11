2-2. Igor Thiago acecha a Haaland con 21 goles en Premier

El internacional brasileño, que marcó su primer gol con la selección en el pasado amistoso contra Croacia, continuó con su buena racha goleadora y marcó un doblete este sábado, aunque a su equipo se le escapó la victoria en el tiempo de descuento.

Thiago hizo el primero desde los once metros después de que Jordan Pickford derribara en el uno para uno a Kevin Schade y, pese a que empató Beto con un certero cabezazo, puso al Brentford en el camino de la victoria en los minutos finales con un toque de suerte.

El delantero se cruzó en un disparo con el exterior de Michael Kayode y tocó lo suficiente la pelota para despistar a Pickford.

Ese ha sido su gol número 21 de la temporada, solo uno por detrás de Haaland en la lucha por la Bota de Oro. Su mejor curso goleador hasta este año había sido la 2023-2024 con el Brujas belga en la que marcó 18 goles en liga.

Cuando el Brentford ya casi saboreaba los tres puntos, Kiernan Dewsbury-Hall rescató un empate para el Everton en el minuto 91 al cruzar un balón suelto dentro del área pequeña

Con 47 puntos tanto Brentford como Everton, llegarán a las jornadas finales de Premier con la clasificación europea en juego.