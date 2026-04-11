Augusto Batalla, duda para enfrentarse al Mallorca

"Tenemos el entrenamiento de hoy para ver como está. Tuvo un golpe muy fuerte y vamos a ver cómo evoluciona”, informó el técnico navarro, en conferencia de prensa.

Batalla, que cumple su segunda temporada en el Rayo, es el dueño absoluto de la portería del Rayo, con la que acumula 41 partidos -14 de ellos sin encajar- y 3.690 minutos de juego este curso.

En caso de que no pueda jugar frente al Mallorca su sustituto será Dani Cárdenas, que está viviendo a la sombra del portero argentino las dos últimas temporadas. En la presente solo ha disputado cuatro partidos, todos de Copa del Rey.