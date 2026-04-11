Barcelona cerca de sentenciar el LaLiga antes de su “final” en el Metropolitano

Pese a la cercanía del duelo europeo, Hansi Flick no se guardó nada. El técnico alineó a piezas clave como Lamine Yamal, Pedri y Eric García —quienes disputaron los noventa minutos— además de Fermín. La estrategia surtió efecto para amarrar el título doméstico, aunque queda en el aire si el desgaste físico pasará factura el próximo martes, cuando el equipo intente remontar el 0-2 sufrido en la ida ante el Atlético de Madrid.

El derbi comenzó a decantarse muy pronto gracias a la conexión entre Lamine Yamal y Ferran Torres. A los diez minutos, el delantero cabeceó al fondo de la red un córner botado por el canterano para abrir el marcador. Poco después, en el minuto 25, los mismos protagonistas fabricaron el segundo cuando Lamine habilitó con un sutil toque de exterior al valenciano, quien batió a Dmitrovic con una definición cruzada. Con este doblete, Ferran alcanza las 18 dianas esta temporada, rompiendo una sequía personal de catorce partidos sin marcar.

El Espanyol, falto de la agresividad que mostró en la primera vuelta, apenas inquietó en el primer acto, salvo por un mano a mano de Kike García que se marchó desviado y un centro-chut de Dolan. La nota negativa para el Barça fue la lesión de Gerard Martín, que tuvo que ser sustituido al descanso tras un fuerte dolor en su tobillo derecho.

En la reanudación, el guion dio un vuelco inesperado. Tras un gol anulado a Ferran por fuera de juego milimétrico de Eric García, el Espanyol recortó distancias por mediación de Pol Lozano, que aprovechó un mal rechace de la zaga local para poner el 2-1 con un derechazo ajustado en el minuto 56.

Cuando el nerviosismo empezaba a palparse y el Espanyol buscaba el empate, el Barça tiró de talento individual para cerrar el choque. Primero fue Lamine Yamal quien aprovechó un pase filtrado de Casadó para batir a Dmitrovic tras un forcejeo y poner el 3-1. Finalmente, Marcus Rashford cerró la cuenta con un remate acrobático tras una asistencia de Frenkie de Jong, quien celebró su reaparición tras seis semanas de baja sellando el 4-1 definitivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica

Barcelona (4): Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín (Casadó, minuto 46), Balde (Cancelo, minuto 64); Pedri, Eric, Gavi (Rashford, minuto 64); Lamine Yamal, Ferran (Dani Olmo, minuto 74) y Fermín (De Jong, minuto 84).

Espanyol (1): Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge (Rubén Sánchez, minuto 64), Pol Lozano (Pickel, minuto 80), Urko, Dolan (Roberto, minuto 46); Kike García (Pere Milla, minuto 71) y Edu Expósito (Terrats, minuto 71).

Goles: 1-0: Ferran, minuto 10. 2-0: Ferran, minuto 25. 2-1: Pol Lozano, minuto 56. 3-1: Lamine Yamal, minuto 87. 4-1: Rashford, minuto 89.

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Gavi (minuto 32), Eric (minuto 45+3) y Casadó (minuto 49), y a los visitantes El Hilali (minuto 32), Edu Expósito (minuto 34), Ngonge (minuto 45), Pol Lozano (minuto 58), Calero (minuto 83) y Urko (minuto 90+2).

Incidencias: Partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 60.736 espectadores. Antes del pitido inicial, ambos equipos posaron en una foto conjunta en apoyo a la Grand Départ del Tour de Francia 2026.