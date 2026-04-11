El Celta defiende la sexta plaza ante un Oviedo que sueña con permanencia

Con el segundo partido ante los alemanes en el horizonte, Claudio Giráldez tendrá que agitar su once para dosificar a jugadores como Borja Iglesias o Moriba, indispensables para soñar con la remontada el próximo jueves. También lo será el uruguayo Matías Vecino, al que el técnico celeste está cuidando tras superar la rotura de fibras en el sóleo que sufrió ante el Lyon.

El exfutbolista de la Lazio jugó la última media hora en el Europa-Park Stadion de Friburgo y este domingo volverá a tener minutos con el fin de acelerar su ritmo competitivo con el objetivo de llegar al cien por cien al duelo de vuelta contra el equipo alemán.

El principal problema de Giráldez, no obstante, está en la línea defensiva. Starfelt sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con Suecia y se perderá su cuarto partido consecutivo. Su ausencia coincide con la de otro de los indiscutibles atrás, el canterano Javi Rodríguez, que cumplirá ciclo de tarjetas.

Sin el internacional sueco, el Celta ha recibido nueve goles en tres partidos: cuatro ante el Deportivo Alavés, dos en Mestalla y tres en Friburgo. Una barbaridad para un equipo al que sólo el Real Madrid le había hecho más de un gol en los anteriores ocho partidos.

Álvaro Núñez y Yoel Lago pueden ser los elegidos para acompañar a Marcos Alonso en la defensa, sin descartar que Aidoo repita titularidad en el centro del eje. Javi Rueda, que no jugó en Friburgo, y Carreira ocuparán las bandas. La duda está en la línea de ataque. Aspas, Pablo Durán y Jones El Abdellaoui podrían tener su oportunidad.

Un cuarto de siglo después de su última visita a Balaídos, cuando los carballones ganaron por 0-1 con tanto de Catanha, el Oviedo regresa a Vigo en un partido fundamental en su permanencia en Primera División.

El técnico, Guillermo Almada, cuenta con las bajas por lesión de Leander Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés, pero recupera a otros tres futbolistas como David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria, que entran en la convocatoria tras perderse el último encuentro ante el Sevilla.

Todo hace indicar que el preparador uruguayo volverá a apostar por el mismo once que logró el fin de semana pasado el quinto triunfo del curso, con Dani Calvo como central y Thiago Fernández, Ilyas Chaira y Alberto Reina por detrás de Fede Viñas, aunque durante la semana Thiago no entrenó un día por precaución.

El Oviedo, colista de Primera División, lleva desde finales de septiembre sin ganar a domicilio, cuando lo hizo por primera y única vez este curso, al superar 1-2 al Valencia en Mestalla, todavía con Veljko Paunovic a las órdenes del conjunto carbayón.

Los azules, que no son un colista desahuciado y siguen compitiendo cada partido, han conseguido sumar siete puntos de los últimos doce, con triunfos en el Tartiere ante Valencia y Sevilla, un empate en Cornellá frente al Espanyol y una derrota ante un rival directo como el Levante.

Celta: Radu; Núñez, Yoel, Marcos; Rueda, Hugo Sotelo, Fer López, Carreira; Aspas, Durán y Jones El Abdellaoui.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño)