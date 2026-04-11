Fútbol Internacional
11 de abril de 2026 - 12:30

Flick introduce cinco cambios, el Espanyol sale con Kike García en punta y Calero atrás

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Barcelona, 11 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha introducido cinco cambios respecto al último partido para enfrentarse este sábado en el Spotify Camp Nou al Espanyol, que presentará las novedades de Kike García como delantero centro y de Calero en el eje de la zaga.

Por EFE

El preparador alemán dará entrada a Araujo por Kounde, Balde por Cancelo, Gavi por Olmo, Fermín por Rashford y Ferran por Lewandowski, y dejará al recién recuperado Frenkie de Jong en el banquillo.

Así pues, el Barcelona saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric, Gavi; Lamine Yamal, Ferran y Fermín.

Por su parte, presentará las novedades de Kike García en detrimento de Roberto Fernández y de Calero por Riedel, en una alineación integrada por Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Pol Lozano, Urko, Dolan; Kike García y Edu Expósito.