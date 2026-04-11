Flick introduce cinco cambios, el Espanyol sale con Kike García en punta y Calero atrás

El preparador alemán dará entrada a Araujo por Kounde, Balde por Cancelo, Gavi por Olmo, Fermín por Rashford y Ferran por Lewandowski, y dejará al recién recuperado Frenkie de Jong en el banquillo.

Así pues, el Barcelona saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric, Gavi; Lamine Yamal, Ferran y Fermín.

Por su parte, presentará las novedades de Kike García en detrimento de Roberto Fernández y de Calero por Riedel, en una alineación integrada por Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Pol Lozano, Urko, Dolan; Kike García y Edu Expósito.