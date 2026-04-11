Iñigo Pérez: "Cualquier alarma que lleve a Atenas debemos posponerla”

El Rayo viaja a Mallorca impulsado por la victoria frente al AEK Atenas que le acerca a las semifinales de la Liga Conferencia y que está desbordando la ilusión de la afición franjirroja.

"Creo que es importante hablar sobre esto. De la ilusión que se vivió el otro día todavía quedan resquicios pero creo que es importante centrarnos en el partido de mañana. Es trascendental para el objetivo. Cualquier alarma que lleve a Atenas debemos posponerla”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Una de las mejores noticias de ese partido fue la vuelta a la convocatoria del mediapunta argentino Oscar Trejo, ausente en los anteriores dos encuentros por un motivo sin justificar por parte del club.

“Creo que la mejor noticia fue que lo vimos disponible el otro día en el banquillo. Mas allá de que él quiera expresarse son asuntos personales. El otro día en el partido contra el AEK Atenas estuvo feliz. Creo que es un capítulo que mas allá de su libertad de expresión individual yo no me voy a pronunciar aquí”, apuntó.

El partido frente al Mallorca es trascendental para el Rayo, que, en caso de ganar, puede sumar tres puntos que le harían acariciar la permanencia.

"No somos capaces de cuando jugamos en Son Moix estar cómodos. No estamos cómodos ni encontramos nuestra forma de juego. Creo que hay que revisar por qué sucede y saber que hay jugadores que cuando tienen este acierto contra el Rayo no es casualidad. Sabemos que Muriqi nos tiene cogida la medida y debemos solucionarlo”, declaró.

“El otro día ganaron al Real Madrid. Espero un inicio potente pero estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos y llegamos en buen momento”, concluyó.