Las directivas de FC Barcelona y Espanyol 'pasan' de los árbitros antes del derbi catalán

"Siempre es una buena noticia que el árbitro pase desapercibido", ha señalado el presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, mientras que el vicepresidente del Espanyol, Mao Ye, ha mostrado "cero preocupación" por el arbitraje que encabezará Alejandro Hernández Hernández.

Antes de la tradicional comida de directivas, que este domingo se celebra en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 con motivo del Barcelona Open Banc Sabadell, Yuste ha evitado valorar el empate del Real Madrid ante el Girona (1-1) y tampoco ha querido dar por encarrilado el título en caso de victoria azulgrana.

"Son seis puntos de diferencia; si se gana, serían nueve. Entendemos por nuestra forma de ser que, hasta que no ganas matemáticamente, no se puede decir nada", ha afirmado.

Sobre las posibles rotaciones que pueda introducir Hansi Flick de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes, el dirigente ha asegurado que respeta "siempre" las decisiones del técnico alemán, aunque ha insistido en que su atención está centrada únicamente en el partido ante el Espanyol.

"La cabeza hoy está aquí; el martes ya veremos. Primero hay que jugar este partido y luego prepararemos el siguiente. Con gusto hablaremos después de cómo nos sentimos ante ese gran partido que viene", ha añadido.

Por su parte, Ye ha confiado en que el derbi pueda servir al Espanyol como "una oportunidad" para revertir su situación y volver a la senda del triunfo, tras encadenar trece partidos de LaLiga sin ganar.

"El equipo ha hecho un buen trabajo y hay que continuar en la misma línea. El resultado depende de muchos factores, pero hay que confiar en los jugadores y mantener el nivel de esfuerzo", ha señalado.

El dirigente del club blanquiazul ha reiterado su respaldo al técnico Manolo González y aunque el Espanyol no gana en el feudo azulgrana desde el 21 febrero de 2009, ha subrayado que los derbis "son partidos diferentes".

"Hoy en día no hay rivales fáciles en España. Un derbi es un partido diferente, difícil para nosotros pero también difícil para el Barcelona", ha concluido Ye.