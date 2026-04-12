10 datos de la jornada 31

El Barcelona ya tiene nueve puntos de ventaja en el liderato de LaLiga EA Sports sobre el Real Madrid, gracias a su séptima victoria consecutiva, por 4-1 frente al Espanyol. Ha ganado 19 de sus últimos 21 encuentros en esta competición, en la que ha ampliado cinco puntos de renta en las últimas dos citas.

Goleador en las victorias por 1-2 contra el Celta, 4-1 contra el Elche y 3-2 contra el Atlético de Madrid, Fede Valverde volvió a marcar por cuarto encuentro seguido de LaLiga EA Sports en el 1-1 ante el Girona en el estadio Santiago Bernabéu, que deja al Real Madrid a nueve puntos del liderato del Barcelona con 21 por disputarse. El uruguayo no jugó en la anterior cita contra el Mallorca.

Thomas Lemar marcó el gol del empate del Girona contra el Real Madrid con un potente zurdazo al borde del área. Su tercer tanto de la temporada, en la que ya anotó anteriormente otra diana frente al Barcelona, en la última derrota del conjunto azulgrana por 2-1 en el estadio Montilivi, el pasado 16 de febrero.

El empate a uno contra Osasuna alargó a siete jornadas la secuencia sin ganar del Betis en LaLiga EA Sports, con cinco igualadas y dos derrotas; cinco de 21 puntos que ponen en duda su quinta posición que puede dar un billete para la Liga de Campeones de la temporada próxima.

El Athletic, doblegado por 1-2 por el Villarreal en San Mamés, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros en LaLiga EA Sports, tres de ellos sin un solo gol a favor. No marcó antes en el 0-1 contra el Barcelona, el 3-0 contra el Girona y el 2-0 contra el Getafe.

El Valencia vuelve a sentir inquietud con su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas, al ser superado por 1-0 por el Elche. Antes cayó por 2-3 con el Celta y por 1-0 con el Oviedo. Entre medias venció por 0-2 al Sevilla.

El Mallorca respondió a la presión. Ganadores antes el Sevilla y el Elche, rivales directos por la permanencia, el equipo balear se mantuvo fuera del descenso con su segunda victoria consecutiva, por 3-0 contra el Rayo Vallecano, con dos goles de Vedat Muriqi, que ya había anotado también el tanto del triunfo en el 2-1 de la anterior semana ante el Real Madrid.

El Alavés logró un empate agónico en su visita a Anoeta frente a la Real Sociedad (3-3). Necesitó tres goles para sumar un punto. Su cuota ofensiva crece desde hace tres jornadas, con nueve tantos. A los tres de este sábado añade los cuatro con los que ganó en Balaídos al Celta (3-4) y los dos con los que igualó en casa ante Osasuna.

El Sevilla puso fin a su mala racha de cinco jornadas sin ganar, con tres derrotas seguidas incluidas, al vencer este sábado al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuan (2-1). El conjunto de Diego Simeone, en cambio, perdió por tercer encuentro seguido en LaLiga EA Sports, después del 3-2 con el Real Madrid y el 1-2 con el Barcelona.

La fe en la permanencia persiste en el Oviedo, que volvió a ganar este domingo, por 0-3 al Celta, para sumar su tercera victoria en las últimas cuatro jornadas, tras imponerse también al Sevilla y al Valencia, en ambos casos por 1-0. Sus tres porterías a cero en estas últimas cuatro citas también suponen un impulso para el equipo asturiano, que en las 27 jornadas anteriores sólo había ganado tres duelos y sólo había sostenido seis veces su marco a cero.