2-1. Mateta regala la victoria al Crystal Palace

El delantero fue clave para que los suyos diesen la vuelta al marcador después de que Osula batieese a Dean Henderson tras recibir un pase de Lewis Skelly.

Los locales no se rindieron y consiguieron la victoria en los últimos minutos de encuentro.

En el 80, Mateta empató al aprovechar una gran asistencia de Tywick Mitchell y en el 94 el colegiado pitó un penalti por un agarrón de Sven Botman a Jefferson Lerma.

Mateta asumió la responsabilidad y ajustó la pena máxima a un palo para que Aaron Ramsdale, que adivinó el lado, no pudiera atajar el balón.

Con esta victoria, el Crystal Palace asciende a la decimotercera plaza y el Newcastle se queda en la decimocuarta y complica sus aspiraciones de acabar en los puestos europeos, posiciones que tiene a siete puntos.