Boca e Independiente igualan en a Bombonera en un duelo con presencia paraguaya

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, optó por una formación alternativa pensando en el duelo del martes ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores y en el Superclásico del próximo domingo ante River Plate. Sin embargo, la apuesta fue arriesgada; varios jugadores se mostraron fuera de ritmo y el “Rojo” golpeó temprano. Apenas a los 8 minutos, el uruguayo Matías Abaldo puso en ventaja a la visita tras conectar un centro cruzado.

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El duelo tuvo una destacada embajada paraguaya. En Boca, Ángel Romero fue titular y disputó toda la primera etapa, mientras que en el complemento ingresó Adam Bareiro. Por su parte, en el conjunto de Avellaneda, Gabriel Ávalos comandó el ataque hasta ser sustituido a los 90 minutos.

El empate local llegó en el extenso añadido del primer tiempo (45+11’). Tras una revisión del VAR, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal por falta de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco. El encargado de ejecutar fue Milton Giménez —nacionalizado paraguayo—, quien con un remate potente quebró una sequía goleadora de seis meses y sentenció la paridad definitiva.

En la etapa complementaria, Independiente dominó la posesión y generó las mejores sensaciones, pero careció de profundidad. Boca tuvo una única chance clara para dar vuelta el marcador en los pies de Miguel Merentiel, pero el arquero Rodrigo Rey se agigantó en el mano a mano para salvar al “Rojo”. Con este punto, Independiente se ubica séptimo, mientras que Boca queda tercero en su zona, enfocando ahora todas sus energías en el certamen continental y el choque ante su archirrival.