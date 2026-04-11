El Brighton de Diego Gómez se impone al Burnley y acecha puestos europeos

Con un doblete del volante Mats Wieffer, los Seagulls se llevaron los tres puntos de Turf Moor para escalar a la octava posición. Con 46 puntos, el conjunto de Sussex queda a solo seis unidades de los puestos de Champions League. El mediocampista, que aún no se había estrenado como goleador en esta Premier League, abrió el marcador al borde del descanso tras conectar un pase horizontal de Pascal Gross. Ya en la recta final, sentenció el triunfo con un potente disparo desde la frontal del área.

La derrota agrava la crisis del Burnley, que permanece en la decimoctava posición con apenas 20 puntos, situándose a doce de la zona de salvación, en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, solo por delante del Wolverhampton Wanderers, que ya está virtualmente descendido. De no revertir esta tendencia de inmediato, el equipo podría confirmar su regreso al Championship en las próximas jornadas.

Por su parte, el internacional albirrojo Diego Gómez volvió a demostrar su jerarquía como titular. El mediocampista ofensivo disputó gran parte del encuentro con un despliegue destacado, permaneciendo en el campo hasta dos minutos antes de cumplirse el tiempo reglamentario, momento en el que fue sustituido por el neerlandés Joël Veltman para apuntalar la defensa y asegurar el resultado.