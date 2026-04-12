Cocca reconoce que Atlas tendrá un cierre complicado en el Clausura

"Será difícil. El primer día planteamos ser competitivos. Tras la fecha, 14 estamos en puestos de la liguilla de los ocho mejores; estamos en el lugar donde queremos estar", dijo en conferencia de prensa.

El conjunto rojinegro empató en casa sin goles con el Monterrey y a tres fechas de concluir la fase regular mantiene la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del torneo; ocupa la séptima posición con 19 puntos.

En los próximos encuentros enfrentará a Santos Laguna, último de la clasificación, Tigres UANL y América, que también se juegan la clasificación.

Cocca elogió a sus jugadores, que mostraron la mentalidad de ir por goles.

"No dejaron de luchar. El equipo me transmite compromiso, con las herramientas que tiene, con lo que puede, equivocándose muchas veces. Me transmite confianza, seguridad y me siento reflejado en los futbolistas", expresó.

El estratega consideró que el Atlas ha tenido un torneo positivo, a pesar de que no cuenta con una plantilla de renombre y hay jugadores jóvenes que han tenido que aguantar la presión y exigencia.

"Hay que buscar en los registros cuántas veces el Atlas estuvo en la fecha 14 en zona de liguilla. Hoy el equipo dejó todo; le dije a los muchachos, pongan la cabeza en la almohada y descansen tranquilos", afirmó.

Atlas visitará el 19 de abril al Santos Laguna en la fecha 15 de la liga.