Con la historia, contra la historia y sin el factor campo

Los primeros partidos de la eliminatoria dejaron patente la escasa relevancia actual del factor campo. Solo uno de los tres partidos de ida terminaron con la victoria del anfitrión. Fue el campeón, el PSG, el que superó al Liverpool. Porque el resto, el Bayern Múnich, el Atlético Madrid y el Arsenal tomaron ventaja como forasteros.

Será una misión más que complicada para el club que más torneos ha ganado, el conjunto blanco, y uno de los favoritos, el Barcelona. También para el Liverpool que necesita de una noche mágica en Anfield para echar del torneo al único representante francés.

Y es que el Bayern Múnich, el Atlético Madrid y el Arsenal tienen un pie en el último tramo antes de la final. El combinado bávaro, uno de los favoritos, de los más potentes, ganó en el Bernabéu por 1-2. Así lleva la eliminatoria a Múnich, el miércoles.

El Atlético Madrid ganó, con Diego Pablo Simeone en el banquillo, su primer partido en el Camp Nou (0-2) que les arrima a las semifinales. Igual que el Arsenal que tumbó al Sporting de Portugal en el estadio Jose Alvalade (0-1) y apunta al siguiente escalón del torneo.

Dimitido hace tiempo de LaLiga, con tres tropiezos seguidos como lastre y sin perspectiva de presente, el Real Madrid visita el Allianz Arena de Múnich con la necesidad de dar la vuelta a la derrota encajada en la ida contra el líder de la Bundesliga que en la primera parte de la ida dio una exhibición y abrumó al equipo de Álvaro Arbeloa.

"Quien no crea que se quede en casa", dijo el técnico español con un optimismo aparentemente desmesurado. No pudo con el Mallorca ni con el Girona el Real Madrid cada vez más lejos del Barcelona.

En los últimos tiempos el conjunto español había tomado la medida al Bayern al que había apeado, una vez tras otra, del evento europeo. Ya no es así y el conjunto muniqués ganó en Madrid y puso contra el abismo al campeón de quince Ligas de Campeones.

Nada es alentador para el Real Madrid. Ni sus sensaciones, ni sus resultados ni la historia. Solo una vez en la Liga de Campeones el Bayern Múnich ha sido eliminado después de ganar el partido de ida fuera de casa. Fue en los octavos de final del 2010-11 contra el Inter Milán, decidido por el valor doble de los goles como visitante, algo que ahora ya no existe.

Si logra ganar el Real Madrid en el Allianz Arena remontará por primera vez en su historia en Champions una eliminatoria jugando la vuelta fuera de casa. La única vez que ha sido capaz de ganar la vuelta y remontar la eliminatoria en una competición continental fue en la temporada 1970/71, en la extinta Recopa donde el Wacker Innsbruck austriaco sorprendió en la ida en el Bernabéu y ganó por la mínima y luego los blancos tuvieron que vencer 0-2 para pasar de ronda. Nunca se ha clasificado para la siguiente ronda de la Champions tras perder el partido de ida en casa.

La vuelta de Ferland Mendy y la puesta a punto de jugadores clave con Jude Bellingham o Eder Militao alientan la situación de plantilla del Real Madrid.

El conjunto de Vincent Kompany ha ganado todos sus partidos en el Allianz en Europa esta temporada con un promedio de 3,2 goles. "Tengo jugadores con mucha personalidad y lo primero que dijeron es que iban a ganar allí. Están convencidos y yo también. Lo daremos todo, somos el Real Madrid y no hay miedo", dijo Álvaro Arbeloa.

"Es un reto para nosotros ganar otra vez al mejor equipo de la competición", indicó Kompany que reivindicó el nivel y la historia del conjunto alemán.

Con la reciente eliminatoria de la Copa del Rey que sacó adelante el Atlético Madrid, el cuadro de Diego Pablo Simeone pretende apuntalar al Barcelona que necesita ganar en el Metropolitano para extender sus aspiraciones de éxito a la competición continental.

El Barcelona perdió 2-0 en el Camp Nou en la ida, el pasado miércoles. Pero poco se parece al cara a cara copero donde el cuadro azulgrana, que afrontó la vuelta como local, acarició la remontada.

El Atlético Madrid, además, ha ganado las dos eliminatorias anteriores entre ambos equipos en esta fase. No es algo nuevo para ellos. Este año, el Barcelona ha ganado al equipo madrileño los dos partidos de LaLiga. Pero fue goleado en la ida copera y alcanzó su objetivo. Ahora necesita defender los dos tantos de renta.

El Atleti no ha perdido ningún partido de la fase eliminatoria de la Champions League en su propio estadio desde la derrota por 2-3 ante el Ajax en el partido de vuelta de los cuartos de final de la temporada 1996/97. Desde entonces, su balance es de 14 victorias y siete empates.

El Atlético ha ganado las 22 eliminatorias europeas en las que se impuso en el partido de ida fuera de casa, incluidas siete en las que partía con una ventaja de dos goles.

El club azulgrana ha perdido las seis eliminatorias europeas anteriores en las que cayó derrotado en el partido de ida disputado en casa.

De las 38 ocasiones en las que un equipo ha perdido por dos goles en casa en el partido de ida de la Liga de Campeones, desde la primera jornada hasta la final, solo uno ha logrado remontar: el Manchester United contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la temporada 2018/19 (0-2 en casa, 1-3 fuera, victoria por los goles marcados fuera de casa).

"Es un buen resultado pero con un rival que seguramente nos hará sufrir el martes", advierte Diego Pablo Simeone. "Tenemos calidad y jugadores que pueden cambiar esto. Pero tendremos que luchar", añadió Hansi Flick confiado en dar la vuelta a la situación.

El Liverpool salió malparado del Parque de los Príncipes, con una desventaja de 2-0 y se alejó de la revancha a la que aspiraba antes del inicio del enfrentamiento. Hace un año, en octavos, el Liverpool, el equipo más en forma del continente, cayó en los penaltis ante el conjunto de LUis enrique que al final ganó el trofeo.

La ventaja está del lado del PSG que ha ganado las dos eliminatorias anteriores a doble partido entre ambos clubes. Pero el cuadro red, que ganó en la Premier frente al Fulham, ha logrado atravesar los cuartos de final en seis de ocho ocasiones.

"La temporada pasada me anima a pensar que podemos remontar el resultado y el impacto de Anfield. Jugamos de forma totalmente diferente en Anfield la temporada pasada; podríamos haber ido ganando 2-0 a los diez minutos. Nuestros aficionados tendrán un papel fundamental" , confió Arne Slot que vive un año muy diferente al anterior.

"Sabemos que va a ser increíblemente difícil jugar en Anfield. Sufriremos, pero en estos momentos hay que estar alerta. Será complicado, pero nuestra mentalidad es la misma, independientemente del estadio. Iremos allí a ganar", apuntó Luis Enrique, el único equipo que logró ganar como local en el choque de ida.

El Arsenal, con un pie en las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar en Lisboa al Sporting, se ampara a la contundencia en Europa para aliviar la presión que le acompaña en Inglaterra donde, en vez de amarrar la Premier que tiene encarrilada, la complicó con la derrota encajada el sábado contra el Bournemouth.

El representante inglés está invicto en sus seis enfrentamientos europeos contra el Sporting. La historia le ampara. Está invicto el conjunto de Mikel Arteta aunque el Sporting mantiene la fe.

"Es el descanso, estamos un paso más cerca y ahora tenemos que sentenciar la eliminatoria en casa, delante de nuestra afición. Si lo conseguimos, podremos empezar a soñar", dijo el entrenador del Arsenal alejado ahora de la versión impecable del principio de curso en Europa.

"Debemos ser maduros e inteligentes en nuestro planteamiento para darle la vuelta al resultado, teniendo en cuenta que jugamos contra un equipo de primer nivel que puede marcar la diferencia en los detalles más insignificantes. Ahora estoy firmemente convencido de que seremos competitivos en Londres y que llevaremos esta eliminatoria hasta el final" , confía Rui Borges, entrenador del Sporting.