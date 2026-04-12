El Racing acelera hacia el ascenso con una goleada sobre el Almería

Un desenlace que pareció que podría ser muy distinto, cuando el conjunto almeriense se adelantó a los doce minutos de juego en el marcador (0-1) con un gol de Adrián Embarba, que acentuaba las dudas sobre la fiabilidad del equipo santanderino.

Y es que tras liderar la clasificación durante la mayor parte de la temporada, los de José Alberto López parecían empeñados en perder el cartel de máximos favoritos al ascenso, tras sumar hasta tres derrotas en las cuatro últimas jornadas.

Dudas que se encargaron de zanjar la dupla que conforman Andrés Martín, que igualó la contienda a los veintiún minutos, e Iñigo Vicente, que cambió su habitual faceta de asistente por la de goleador, al firmar el momentáneo 2-1 siete minutos más tarde.

Dos duros golpes para el equipo almeriense al que se unió un tercero con la expulsión antes de llegar el descanso de senegalés Dion Lopy por un pisotón a un rival.

Inferioridad numérica que no impidió al Almería plantar cara al Racing hasta que, curiosamente, el conjunto cántabro se quedó igualmente con diez jugadores por una dura acción de Mario García a fata de un cuarto de hora para el final.

Un tiempo en el que el Almería se desplomó por completó y encajó tres nuevos goles que permitieron al Racing de Santander firmar un contundente 5-1 que vuelve a situar a los cántabros como el máximo candidato al ascenso.

El mismo sueño que persigue el Deportivo de La Coruña que se dejó escapar una victoria que parecía tener en sus manos tras llegar con ventaja (0-1) al último minuto del tiempo reglamentario en su visita al campo del Huesca.

Pero un inoportuno y grosero error del inglés Charlie Patiño que en lugar de despejar el balón colgado ya a la desesperada por el equipo oscense trató de controlar con el pecho el esférico en el interior del área.

Una circunstancia que no desaprovechó Álvaro Carrillo para arrebatar la pelota al centrocampista blanquiazul y anotar empate (1-1) para un Huesca que tan sólo había sumado un punto en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Pudo ser, incluso, peor para los de Antonio Hidalgo, que regresó a la que fue su casa las dos últimas temporadas, ya que apenas un minuto más tarde Piña pudo marcar el gol de la victoria para los locales en un remate que acabó en el poste

El mismo destino que le aguardó al potentísimo remate con el que Yeremay, la gran estrella del conjunto gallego, respondió inmediatamente después a la ocasión del equipo aragonés.

Palos que impidieron al Deportivo sumar un triunfo que no sólo le hubieran reafirmado en la segunda plaza, sino también distanciarse de un Málaga y un Burgos de los que sólo le separa un punto en la clasificación.

Una tabla en la que el conjunto malacitano se aupó a la cuarta posición tras imponerse el sábado por 2-0 a Las Palmas, otro de los candidatos al ascenso, en el fortín de la Rosaleda, donde los de Juan Francisco Funes tan sólo han perdido un encuentro en toda la temporada.

Estadística que parecía correr peligro ante la ausencia del nuevo icono del equipo 'boquerón', el atacante David Larrubia, ausente de la cita por una fractura del escafoides del pie izquierdo.

Sin embargo, nada parece poder frenar a este Málaga, empeñado en regresar a la máxima categoría del fútbol español de la mano de un puñado de canteranos, como el central Diego Murillo y el extremo Joaquín Muñoz, autor de un soberbio tanto, que tumbaron al conjunto canario con sus goles en la segunda mitad.

Tampoco falló el Burgos, que llega embalado al tramo final de temporada tras contabilizar veinte de los últimos veinticuatro puntos en juego. Unos números incomprensibles sin la solidez defensiva de la que Luis Miguel Ramis al conjunto castellano.

Tal y como confirman los tan sólo veintinueve goles encajados en las treinta y cinco jornadas disputadas hasta el momento y que convierten al Burgos en el equipo menos goleado de la categoría.

Todo un muro que el cuadro castellano volvió a hacer valer ante el Real Sporting de Gijón, en un choque que los de Ramis decantaron a su favor (1-0) con un espectacular galopada de Fer Niño, uno de los nombres propios de este Burgos, en el tiempo de prolongación.

Un triunfo que reafirmó al equipo burgalés, que ocupa la quinta posición igualado a 60 con el Málaga, en unos puestos de promoción de ascenso en los que todavía resiste el Castellón, sexto, pese a dejarse escapar la victoria (2-2) en su visita al campo del Mirandés.

Victoria que el conjunto 'orellut' pareció tener en su manos tras situarse apenas superada la media hora de juega con una ventaja de dos goles (0-2) gracias a los tantos del danés Adam Jakobsen y Cala.

Sin embargo, cuando todo parecía más favorable para los visitantes, el Castellón se desplomó de manera incompresible lo que propició el empate (2-2) del Mirandés, que no acabó sabiendo tan mal a los albinegros, tras jugar la última media hora con un hombre menos.