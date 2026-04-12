Fútbol Internacional
12 de abril de 2026 - 15:46

El Santos de Neymar vence al Mineiro en el Brasileirão

Moisés festeja su anotación con Gabigol, en la victoria del Santos sobre Atlético Mineiro por 1-0.
Moisés festeja su anotación con Gabigol, en la victoria del Santos sobre Atlético Mineiro por 1-0.Santos FC

El Santos logró este sábado una ajustada victoria por 1-0 ante el Atlético Mineiro en un encuentro marcado por el regreso de la dupla ofensiva conformada por Neymar y Gabriel “Gabigol” Barbosa, en la undécima ronda del Brasileirão.

Por ABC Color

El único tanto para la victoria del Santos sobre Atlético Mineiro fue obra del atacante Moisés con asistencia de Gabigol a los 63 minutos del partido, aunque la gran polémica de la jornada ocurrió apenas a los 20 minutos.

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En una jugada accidentada, el balón golpeó en el codo de Gabigol y superó al guardameta Everson; sin embargo, el VAR revisó la jugada y el árbitro anuló el tanto.

Esta decisión desató la protesta de los locales, lo que culminó con la expulsión del entrenador Cuca, quien recibió doble cartulina amarilla por sus reclamos.

Gracias a este resultado, el Santos logró escalar posiciones hasta ubicarse en el decimocuarto lugar, mientras que el Atlético Mineiro se acomodó en la octava casilla a pesar de la derrota.

Por otro lado, el clásico de Porto Alegre entre Gremio e Inter acabó en tablas y sin goles.

Gremio se ubicó undécimo e Inter dos puestos detrás, aunque ambos con 13 unidades.

En otros partidos de la jornada, el Vitória se llevó los laureles al vencer por 2-0 al São Paulo, equipo que sufrió la expulsión de su lateral derecho Lucas Ramón a los diez minutos de iniciada la segunda parte.

Pese a la derrota, el conjunto paulista logró permanecer en el tercer lugar de la clasificación con 20 unidades, situándose por detrás del Fluminense y del líder Palmeiras, que encabeza la tabla con 25 puntos.

Por su parte, el Bahía consiguió dar vuelta un marcador adverso para vencer por 2-1 al Mirassol. Este último, que afronta su debut en la Copa Libertadores tras una campaña histórica el año pasado, no logra levantar cabeza en el torneo local y se hunde en la base de la tabla tras encadenar cinco derrotas consecutivas.

Con este triunfo, el Bahía escaló a la cuarta posición con 20 puntos, igualando la línea de São Paulo y Fluminense en la cerrada disputa por los puestos de vanguardia.

En la ciudad de Belém, Remo y Vasco da Gama cerraron su enfrentamiento con un empate 1-1.

El conjunto de Río de Janeiro comenzó ganando el encuentro, pero el recién ascendido Remo logró reaccionar a tiempo para rescatar un punto.

Tras este resultado, el Vasco da Gama se ubicó en el duodécimo puesto, mientras que el equipo de Belém quedó decimoctavo y se mantiene en la zona de descenso.

La undécima fecha concluirá este domingo con dos grandes derbis del fútbol brasileño, en el que los choques Fluminense-Flamengo y Corinthians-Palmeiras tomarán la posta para definir las posiciones finales del fin de semana. EFE