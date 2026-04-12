Europa interfiere en una Liga que acaricia el Barça

Son nueve puntos de ventaja a falta de siete partidos. El Barça acaricia la Liga, mientras el Madrid debate sobre su futuro -a la espera de que el partido del miércoles en Múnich le devuelva la energía- y el Atlético se prepara para la semana más importante de la temporada, que puede concluir con un título.

Demasiados estímulos externos como para centrarse en la Liga. Demasiado cálculo de esfuerzos, que también hicieron Betis, Celta y Rayo, los otros supervivientes en Europa. Sólo el equipo de Hansi Flick, que se encontró con la oportunidad de sentenciar el campeonato, afrontó la trigésima primera jornada de LaLiga sin pensar en el partido intersemanal, para alegría de Villarreal, Osasuna, Mallorca y Oviedo.

No le bastó al Athletic con el regreso de Nico Williams al once inicial, porque el Villarreal fue más práctico. Sergi Cardona, en el minuto 26, y Alfon, en el quinto minuto del añadido en el primer tiempo, desactivaron el posible impulso anímico que suponía la alineación desde el principio de la estrella rojiblanca, que ya jugó unos minutos la pasada semana contra el Getafe. El gol de Gorka Guruzeta, en el 83, puso emoción al tramo final, pero no cambió el signo del partido.

La victoria consolida al equipo de Marcelino en el tercer puesto, con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético y sitúa al Athletic en tierra de nadie, duodécimo a la misma distancia de Europa que del descenso (6 puntos).

Con tres triunfos, un empate y una sola derrota (ante el Elche), Martín Demichelis le ha cambiado la cara a un Real Mallorca que, cuando asumió el cargo, había perdido en las cuatro fechas precedentes y ahora está fuera de los puestos de descenso.

Una semana después de derrotar al Real Madrid, el Mallorca goleó al Rayo (3-0) con el mismo protagonista; Vedat Muriqi. El delantero kosovar, que anotó en el último minuto contra el Madrid, marcó un doblete en cuatro minutos frente a los de Iñigo Pérez (m.36 y 40). Jan Virgili sentenció a la Franja en el segundo tiempo.

Con 21 goles esta temporada -a solo dos de Mbappé- y 55 en total, Muriqi ya es el máximo artillero de la historia del conjunto bermellón en la Primera División, por delante de Samuel Eto'o. Por eso, después de que en la grada se festejase el hito con fuegos artificiales y cánticos de 'Balón de Oro', el Pirata aseguraba haber cumplido un sueño. Pero no se conforma: "Quedando siete partidos quiero llegar hasta donde pueda",

Incapaz de ganar desde el 16 de febrero, cuando derrotó por 1-2 al Mallorca, las aspiraciones en la Liga del Betis se van diluyendo al tiempo que se ilusiona con la posibilidad de disputar por segundo año consecutivo una semifinal europea.

No le valió en Pamplona, siquiera, adelantarse pronto gracias a un tanto de Ez Abde (m.5). Empató Osasuna, con un gol de penalti de Ante Budimir (m.40), y el conjunto de Manuel Pellegrini no encontró la forma de deshacer la igualdad en todo el segundo tiempo.

Al contrario, solo las intervenciones de Álvaro Valles le permitieron evitar la derrota ante un conjunto rojillo espoleado por la pujanza de Víctor Muñoz, el mejor de los de Alessio Licci.

De nuevo impulsado por la 'conexión charrúa', con Guillermo Almada en el banquillo y Fede Viñas como goleador, el Real Oviedo sigue agarrado a LaLiga. De Vigo regresa con una victoria por goleada (0-3) ante un Celta depresivo, al que le pudo más el recuerdo de los tres goles encajados en Friburgo que la posibilidad de atacar el quinto puesto.

Alberto Reina , a los cuatro minutos, y Viñas, en dos ocasiones, acabaron con la fe céltica en menos de una hora. Un triunfo que, de momento, saca a los carbayones del fondo de la tabla, a expensas del resultado que obtenga el lunes el Levante contra el Getafe, en el partido que cierra la trigésima primera fecha.