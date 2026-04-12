Flamengo se adueña del Fla-Flu en el Maracaná con dos goles de Pedro

El derbi arrancó accidentado: antes de cumplirse el primer minuto, un pelotazo involuntario de Léo Ortiz impactó en la cabeza de Luciano Acosta y obligó a la entrada del cuerpo médico.

Aunque el argentino intentó seguir, su resistencia apenas duró cinco minutos antes de desplomarse sobre el campo y pedir el cambio.

La baja forzó al entrenador del Flu, Luis Zubeldía, a mover piezas prematuramente y dar entrada a Paulo Henrique Ganso.

Sin embargo, mientras Fluminense asimilaba el ajuste, un error de cálculo de Fábio fuera de su área permitió que Pedro castigara la distracción y enviara el balón al fondo de la red 7 minutos después del inicio.

A partir de ese golpe, Flamengo se adueñó de gran parte del encuentro.

Al minuto 51, Pedro volvió a aparecer para colocar el segundo tanto tras conectar de pecho un centro teledirigido de Samuel Lino.

Ante la desventaja, Zubeldía movió el banco y dio entrada a Rodrigo Castillo y Jefferson Savarino, quienes le cambiaron la cara al ataque del Fluminense.

Fue precisamente el venezolano quien devolvió la emoción al encuentro, aprovechando un parpadeo de Alex Sandro dentro del área para descontar y maquillar una noche que fue esquiva para su equipo.

El asedio final del Flu, protagonizado por nuevas incursiones de Castillo y Savarino, no fue suficiente para vulnerar el arco rival.

El dramatismo escaló en el tiempo de descuento cuando el colombiano Jorge Carrascal dejó a su equipo con diez hombres, tras encarar una entrada temeraria en forma de tijera sobre el lateral derecho Guga, que le costó la expulsión inmediata a los 90+5.

A la ventaja en el marcador se le sumó la confianza que transmitía el fondo del Mengão, reforzado por el retorno de Alex Sandro, que permanecía fuera de las canchas por lesión desde el 22 de marzo.

Aunque el panorama de lesionados comienza a despejarse para los rojinegros, la mayor incógnita sigue siendo Erick Pulgar, cuyo problema en el hombro derecho lo mantiene bajo seguimiento y sin un plazo de vuelta definido, según el último boletín médico divulgado por el club este domingo.

En contraste, Everton Cebolinha, también de baja, ya muestra avances significativos; aunque todavía evita el choque, el jugador ya retomó actividades en el campo de juego.

En el final de sus recuperaciones aparecen Jorginho y Saúl Ñíguez, quien ya entrena a la par del grupo.

El español atraviesa su última etapa de acondicionamiento físico, el paso previo a quedar plenamente a disposición del cuerpo técnico.

Con este resultado, el conjunto de Leonardo Jardim le arrebató el segundo puesto al Fluminense y se instaló como escolta del Palmeiras con 20 unidades y un partido pendiente.

La derrota relegó al Flu a la cuarta plaza con el mismo puntaje, quedando ahora por detrás del São Paulo en una encarnizada lucha por el podio del Campeonato Brasileño.