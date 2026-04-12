River vence como visitante a Racing y mantiene campaña perfecta en Argentina

Con goles de sus delanteros Facundo Colidio y Sebastián Driussi, el ‘Millonario’ se consolidó en el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura, con 26 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este triunfo llega en la antesala del duelo con Carabobo por la Copa Sudamericana pero a una semana del Superclásico del fútbol argentino del domingo próximo ante Boca Juniors en el estadio ‘Monumental’.

Justamente, el ‘Xeneize’ igualó 1-1 el sábado con Independiente en la Bombonera también por la decimocuarta jornada del certamen doméstico, y tendrá el martes el duelo ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores antes del cruce frente a River.

En otros resultados de esta jornada, Estudiantes de La Plata venció por 2-1 a Unión y es líder de la Zona A, Independiente Rivadavia doblegó por 3-1 a Argentinos Juniors para ser el primer equipo clasificado a los octavos de final y San Lorenzo igualó 0-0 como visitante contra Newell’s Old Boys.

La jornada se completó con el triunfo por 1-0 de Belgrano sobre Aldosivi el viernes, la victoria de Instituto 0-1 ante Deportivo Riestra y el éxito de Barracas Central por 1-2 contra Estudiantes de Río Cuarto el sábado, mientras que este domingo Platense empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Huracán doblegó por 3-1 a Rosario Central y Atlético Tucumán no salió del cero a cero con Tigre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes, entretanto, se jugarán los últimos cuatro duelos de la jornada con el clásico del sur del conurbano bonaerense entre Lanús y Banfield como el estelar y además los juegos Defensa y Justicia-Talleres, Sarmiento-Gimnasia y Vélez Sarsfield-Central Córdoba.