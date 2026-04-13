Doblete del paraguayo Alexandro Maidana para el triunfo de Talleres

Gran desempeño tuvo el futbolista paraguayo Alexandro Maidana en el encuentro en que su equipo Talleres de Córdoba se impuso por 2-1 a Defensa y Justicia, con un doblete del compatriota en el tanteador.
El lateral izquierdo del cuadro cordobés se hizo sentir en el marcador en los minutos 15 y 62, en ambos casos con tremendos zurdazos que terminaron en la red, para lograr la diferencia a favor de Talleres. Al minuto 79 llegó el descuento para Defensa y Justicia gracias a Ayton Portillo.
En el cuadro de la T, también ingresó de titular el compatriota Ronaldo Martínez, jugando hasta el minuto 77 en la delantera del Club Atlético Talleres.
Lea más: Cuatro grandes quieren salir del foso en la segunda semana de partidos
Con esta victoria, el elenco cordobés ocupa la cuarta plaza en el Grupo A del torneo Apertura, con 21 puntos, solo por detrás de Estudiantes (24 puntos), Vélez Sarsfield (22) y Boca Juniors (21).