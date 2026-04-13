El chileno Lucas Cepeda se reivindica con un gol en el momento más delicado del Elche

Cepeda marcó el único tanto del Elche en su encuentro ante el Valencia, determinante para alimentar las opciones de permanencia del conjunto ilicitano, a los dos minutos de saltar al terreno de juego.

El chileno, de 23 años, fue adquirido en propiedad por el Elche hasta 2030 y fue una de las apuestas personales, de presente y futuro, del propietario del club, el empresario argentino Christian Bragarnik.

Tras debutar ante el Barcelona nada más aterrizar en Elche, el delantero solo ha participado en siete partidos, cuatro como titular, el último de ellos en el Bernabéu ante el Real Madrid, y hasta el sábado no había logrado ganar ninguno de ellos.

El jugador de Viña del Mar disputó cinco jornadas consecutivas para perder posteriormente peso específico en el equipo y ni siquiera ser contemplado como un posible revulsivo.

Cepeda, que no participó en los dos anteriores partidos de Liga, aprovechó los minutos que le concedió Sarabia ante el Valencia para marcar un tanto que puede ser decisivo para el equipo y para su confianza en su nueva etapa en el Elche.

A pesar de llegar con la vitola de extremo, Cepeda ha desempeñado más la función de enganche con los atacantes, posición en la que ha tenido por delante para el entrenador al internacional congoleño Grady Diangana.

En los carriles, tanto Germán Valera, por la izquierda, como Tete Morente, en la derecha, le han cerrado el camino hacia la titularidad.

A pesar de su escasa participación, el entrenador siempre ha defendido la calidad del internacional chileno, para el que ha pedido paciencia, ya que recordó que debe adaptarse a un equipo, forma de juego y cultura completamente diferentes.

Cepeda, segundo chileno en la historia del Elche tras el central Enzo Roco, llega a tiempo de sumarse a la causa del equipo ilicitano.

Sin Diangana, lesionado, el chileno se perfila como una de las opciones para la mediapunta del Elche, que necesitará de todos sus efectivos para escapar de la zona de descenso en las últimas jornadas del campeonato.