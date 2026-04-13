El esloveno Slavko Vinčić arbitrará el Bayern Múnich-Real Madrid

El equipo arbitral en el Múnich Arena lo completarán los eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes y Tomaž Klančnik como cuarto árbitro, junto al neerlandés Dennis Higler como ayudante del VAR, según confirmó la UEFA.

Nacido en Maribor hace 46 años e internacional desde 2010, Slavko Vinčić es uno de los árbitros seleccionados por la FIFA para el próximo Mundial y también participó el año pasado en el Mundial de Clubes.

Hasta la fecha ha arbitrado cuatro veces al conjunto blanco, con el resultado de tres victorias y una derrota.

La primera vez fue en la final de la temporada 2023-2024 en la que el Real Madrid conquistó su último título, el decimoquinto, frente al Borussia Dortmund (0-2) y la campaña siguiente lo arbitró en la cuarta jornada de la fase de grupos en el Santiago Bernabéu, donde perdió ante el Milan (1-3).

Esta campaña le ha pitado dos veces, en la tercera jornada de la fase de grupos ante el Juventus (1-0) y en la vuelta de dieciseisavos de final también en el Bernabéu contra el Benfica (2-1).

Con el Bayern Múnich ha coincidido en cinco partidos, dos de ellos resueltos con victoria del equipo alemán, otros dos con empate y uno con derrota.

Su primer encuentro fue en la vuelta de los cuartos de final de la temporada 2021-2022 en su estadio contra el Villarreal (1-1); el siguiente en la vuelta de los octavos de final de la campaña 2023-2024 con victoria sobre el Lazio (3-0) y posteriormente en la tercera jornada de la fase de grupos de la 2024-2025, en la que perdió en el campo del Barcelona (4-1).

Sus dos últimas coincidencias fueron también en la campaña 2024-2025, en la vuelta de los octavos de final en el campo del Leverkusen (0-2) y posteriormente en la vuelta de cuartos de final en el campo del Inter (2-2).