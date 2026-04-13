Fútbol Internacional
13 de abril de 2026 - 09:35

Simeone, sobre si jugará Oblak: "Hay tiempo para decidir quién empieza"

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Madrid, 13 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no reveló este lunes si Jan Oblak jugará de inicio este martes en el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, porque "todavía" no dio "la formación a los chicos" y tiene tiempo, hasta cuando lo haga a las siete de la tarde del martes, para "decidir quién empieza".

Por EFE

¿Va a jugar Oblak?, le preguntaron en rueda de prensa. "Todavía no di la formación a los chicos, lo haré cuando sean las siete de la tarde en el hotel y hay tiempo para decidir quién empieza" en la portería en el encuentro en el Metropolitano, contestó el técnico argentino.

El guardameta esloveno, el habitual titular en LaLiga EA Sports y en la Liga de Campeones, ha sido baja en los últimos seis encuentros de competición oficial del conjunto rojiblanco, además de la convocatoria más reciente con la selección de su país, por una distensión muscular en el costado.

Ya se entrena con el grupo desde inicios de la pasada semana, aunque aún no ha vuelto a entrar en la convocatoria ni a jugar con el Atlético, pendiente de estar al cien por cien. Ha sido suplido en los seis choques precedentes por Juan Musso.