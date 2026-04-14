Dembelé reina en Anfield y el PSG sigue con la defensa del título de la Champions

Mientras los parisinos continúan la defensa de su corona europea, el Liverpool de Arne Slot se despide de cualquier opción de título en pleno mes de abril, abocado a un amargo final de temporada donde su único consuelo será pelear por una plaza en la máxima competición continental el próximo año.

La eliminatoria pudo quedar vista para sentencia muy pronto, cuando Ousmane Dembelé mandó un balón por encima del travesaño de Giorgi Mamardashvili tras una media vuelta en el área pequeña. Sin embargo, el primer aviso francés fue respondido por un Liverpool que se aferró a la épica tras una circunstancia dramática: la terrible lesión de Hugo Ekitike. El joven delantero tuvo que abandonar el césped en camilla, dejando en el aire su presencia en el Mundial, lo que propició la entrada de Mohamed Salah en el que supuso su último baile europeo con la camiseta de los reds.

El egipcio no tardó en agitar el partido y generó la ocasión más clara del primer tiempo con un centro cerrado al segundo palo. Allí apareció Milos Kerkez, cuyo remate a quemarropa provocó una intervención milagrosa de Safonov. En la continuación de la jugada, Marquinhos se vistió de héroe al taponar en la misma línea de gol un remate de Virgil van Dijk. Anfield rugió con fuerza, pero la decepción de Slot al llevarse las manos a la cabeza evidenciaba que las esperanzas locales empezaban a desvanecerse ante la falta de puntería.

En la reanudación, el colegiado encendió una mínima chispa de ilusión al señalar un penalti de William Pacho sobre Mac Allister. No obstante, el destino fue cruel con los ingleses; el VAR intervino para revisar el arrollamiento del ecuatoriano sobre el argentino y terminó anulando la pena máxima. Ese fue el último conato de fe del Liverpool. Instantes después, el vigente Balón de Oro asestó el golpe de gracia. En una contra magistral, Dembelé mostró la paciencia de los elegidos: se detuvo en la zona central, tumbó a Mac Allister con un amago antológico y puso el cuero lejos del alcance de Mamardashvili.

Con el Liverpool ya entregado, la puntilla definitiva llegó en el minuto 92 a través de otro contragolpe letal. Dembelé firmó su doblete particular remachando en el segundo palo un envío preciso de Barcola. Con este resultado, el PSG se prepara para medir sus fuerzas contra el Bayern de Múnich o el Real Madrid en la antesala de la final. En el bando contrario, la decepción es total; con Slot agotando su crédito y los rumores sobre la llegada de Xabi Alonso cobrando fuerza, el Liverpool cierra otra página gris en su historia reciente contra el gigante parisino.

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Ficha técnica:

Liverpool (0): Mamardashvili; Frimpong (Gómez, minuto 46; Ngumoha, minuto 67), Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister (Jones, minuto 74), Szoboszlai; Wirtz, Ekitike (Salah, minuto 31) e Isak (Gakpo, minuto 46).

Paris Saint-Germain (1): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernández, minuto 38); Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Doue (Barcola, minuto 52) y Dembelé.

Goles: 0-1, minuto 72: Dembelé. 0-2, minuto 91: Dembelé.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Mac Allister (minuto 46+) y Konaté (minuto 85) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en Anfield (Liverpool).

Fuente: EFE