El Atlético resiste al vendaval Lamine y vuelve a semifinales tras nueve años

“Podemos hacer que suceda”, advirtió Hansi Flick en la previa. Y cumplió. Del 0-2 de la ida en el Camp Nou se pasó al 0-2 en Madrid en un parpadeo. El Atlético, presionado y vulnerable, sufrió el peso de las bajas de Hancko, Giménez y la sanción de Pubill. Lenglet, titular por las circunstancias, cometió un error de convicción en una cesión que Lamine Yamal, atento y enrabietado, no perdonó: robo, asistencia de Ferran y definición entre las piernas de Musso. Era el minuto 4; el miedo silenciaba el rugido local mientras Simeone pedía calma con los brazos desde la banda.

El técnico argentino había apostado por Musso sobre Oblak, buscando mejor salida de pies, pero fueron las manos del argentino las que sostuvieron el edificio. Tras avisar a los 34 segundos, Lamine volvió a activar el pánico con un centro de exterior que es “medio gol”. Musso salvó un testarazo de Fermín López, quien quedó ensangrentado tras un choque fortuito con la bota del meta, y frenó a Dani Olmo. Sin embargo, en el 24, Ferran Torres no falló con la izquierda y puso el 0-2 que dejaba la eliminatoria totalmente igualada.

Cuando el Atlético parecía noqueado, resurgió desde el riesgo. Una salida de Molina encontró la visión de Griezmann y la zancada imparable de Marcos Llorente. Su carrera rompió la defensa adelantada del Barça y sirvió el remate para que Lookman hiciera el 1-2 a la media hora. El partido entró entonces en una fase de agitación constante donde la ventaja, recobrada mínimamente, aún era rojiblanca. Julián Álvarez apareció para asistir de nuevo a Lookman, quien mandó el balón fuera, mientras Flick corría en su zona técnica para reponer balones, consciente de que el tiempo jugaba en su contra.

La tensión aumentó cuando Musso volvió a aparecer ante Ferran Torres tras otra genialidad de Lamine Yamal. Poco después, el VAR anuló lo que hubiera sido el 1-3 del Barcelona al detectar fuera de juego de Ferran en una jugada que involucró una volea de Gavi y un desvío de Lenglet a pocos metros de la portería. El descanso llegó con una incertidumbre absoluta para ambos bandos, manteniendo la emoción en todo lo alto.

En el tramo final, los banquillos se movieron con piezas de calibre. Simeone dio entrada a Baena y Nico Williams, mientras Flick apostó por Lewandowski y Rashford. La intensidad física fue extrema: Ruggeri terminó con un vendaje en la cabeza tras un codazo de Gavi en un salto, y Le Normand acarició el empate, frustrado por una parada decisiva de Joan García en el minuto 74. Llorente también tuvo la suya, pero su derechazo se marchó demasiado cruzado.

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La sentencia definitiva llegó con el ingreso de Sorloth. Apenas dos minutos después de entrar, el noruego aprovechó otro pase fenomenal de Llorente para escaparse hacia la portería. Eric García lo empujó por detrás y el colegiado Turpin, tras consultar el monitor del VAR, le mostró la tarjeta roja en el minuto 78. Con un hombre menos, el Barça lo intentó hasta el final de los ocho minutos de añadido, con un cabezazo alto de Araujo en los instantes finales que heló la sangre de la grada. El pitido final confirmó la hazaña: el Atlético está en semifinales y su próximo desafío será el Arsenal o el Sporting de Portugal.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid (1): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano (Nico González, minuto 66), Llorente, Koke (Johnny Cardoso, minuto 89), Lookman (Baena, minuto 66); Griezmann (Sorloth, minuto 76) y Julián Alvarez.

FC Barcelona (2): Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo (Araujo, minuto 89); Pedri, Gavi (De Jong, minuto 81); Lamine Yamal, Olmo (Bardhji, minuto 89), Fermín López (Rashford, minuto 67); y Ferran Torres (Lewandowski, minuto 67).

Goles: 0-1, minuto 4: Lamine Yamal. 0-2, minuto 24: Ferran Torres. 1-2, minuto 31: Lookman.

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Expulsó con roja directa a Eric García, del Barcelona, en el minuto 79. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Gavi (minuto 71).

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Metropolitano ante 69.268 espectadores.

Fuente: EFE