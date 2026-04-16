Doblete de Cocoliso González en la Libertadores

El ecuatoriano Independiente del Valle llegó a cuatro puntos, los mismos que los argentinos, pero con mejor diferencia de goles.

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Si bien el elenco venezolano se adelantó con un gol de Jovanny Bolívar en el minuto 21, el Independiente del Valle remontó con goles de Jordy Alcívar, en el minuto 44, aumentó el paraguayo Carlos González a los 45 y el propio González cerró cifras en el 63.

El conjunto ecuatoriano dominó buena parte del encuentro, pero careció de precisión en los remates a puerta. Por su parte, la Universidad Central atacó poco, también fue víctima de la falta de puntería para aspirar un buen resultado.

El Independiente fue el que más se aproximó al arco contrario desde el comienzo del partido, fue la Universidad Central la que se adelantó con remate rasante del atacante Bolívar tras una mala salida del defensa uruguayo Juan Viacava.

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El ecuatoriano Alcívar pescó un rebote del portero Giancarlo Schiavone, tras un violento disparo de Layan Loor, y empujó de cabeza el balón al fondo del arco.

Una falta innecesaria de Alfonso Simarra sobre el argentino Mateo Carabajal, derivó en un penal sancionado por el árbitro peruano Jordy Espinoza. El paraguayo González cobró, tapó el portero y su rebote lo aprovechó de cabeza para anotar el segundo del cuadro del Valle.

El paraguayo González convirtió el tercer gol, fruto de un centro cruzado de Loor para la definición precisa con golpe de cabeza del centrodelantero.

El cuadro del Valle se quedó con un hombre menos por la expulsión del defensa uruguayo Juan Viacava en el minuto 77. El cuadro del Valle visitará el próximo 28 de abril al Libertad paraguayo y ese mismo día Universidad Central recibirá a Rosario Central argentino. EFE