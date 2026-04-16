Estrasburgo y la gesta con el sello de Enciso, quien homenajea a “Tacuara”

El guion se cumplió con una contundencia implacable. El Estrasburgo no solo descontó la desventaja, sino que la borró del mapa con un 4-0 categórico que lo instaló entre los cuatro mejores del torneo, firmando una de las remontadas más sólidas de la presente edición, con una actuación magistral del paraguayo Julio Enciso.

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Julio Enciso, el motor ofensivo en la noche de Alsacia

El gran protagonista de la jornada fue Julio Enciso. La “Joya” volvió a exhibir lo mejor de su repertorio, siendo el motor que encendió la agresividad y la eficacia del conjunto francés. Su influencia fue decisiva para transformar una eliminatoria que parecía cuesta arriba en una clasificación holgada. Sin embargo, la actuación del caaguaceño trascendió lo estrictamente deportivo. El atacante guaraní incorporó un gesto de memoria futbolística que conectó el césped europeo con una leyenda de su tierra, convirtiendo su gran noche en un puente generacional.

¡¡¡JULIO SALVADOR!!! ¡ENCISO APARECIÓ EN EL ÁREA CHICA Y MARCÓ EL 3-2 GLOBAL DE ESTRASBURGO QUE DA VUELTA LA SERIE VS. MAINZ!



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Gol dedicado a su mentor, Óscar “Tacuara” Cardozo

Tras marcar y consolidar la ventaja, canterano gumarelo realizó un festejo cargado de simbolismo: se lanzó al suelo y colocó las manos en el mentón. La referencia fue “clarísima”: se trata de la celebración icónica que inmortalizó Óscar René Cardozo durante su época dorada en el Benfica de Portugal. El homenaje no fue casual, ya que “Tacuara” anunció recientemente su retiro profesional a los 42 años, una noticia que ha conmovido al fútbol paraguayo. La actual figura albirroja, considerado uno de los “mimados” de “Tacuara” durante su etapa compartida en Libertad, decidió trasladar esa admiración al escenario continental.

Un legado que sigue vivo en Europa

El trasfondo de este tributo refuerza su peso histórico. “Tacuara” Cardozo se retira como el máximo goleador paraguayo en suelo europeo, un hecho que consolida el gesto de la “joya” fue interpretado como un reconocimiento institucional de un heredero a su maestro. En la narrativa de esta jornada épica, el recuerdo del referente se fundió con el éxito del presente: el Estrasburgo ya está en semifinales de la UEFA Conference League, impulsado por el talento de Julio Enciso, instancia en la que deberá enfrentar al Rayo Vallecano de España.