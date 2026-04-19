2-0. Gabri Veiga encabeza la victoria del líder Oporto frente al Tondela

Tras una primera parte sin goles en el Estádio do Dragão, el mediocentro español y exjugador del Celta marcó en el minuto 48 tras un pase del turco Deniz Gül.

Después fue el turno del danés Victor Froholdt, que anotó en el 65 el 2-0 tras superar a la defensa del rival.

Con este resultado, el Oporto se mantiene en la primera posición de la tabla con 79 puntos, seguido por el Benfica con 72 y el Sporting, con un partido menos, con 71.

Esta distribución se produce tras la victoria de las 'águilas' (1-2) este domingo frente a los 'leones' en un encuentro en el Estadio José Alvalade en el que anotaron Rafa Silva y Schjelderup para el Benfica y Morita para el Sporting.

El Tondela, penúltimo, acumula 21 puntos.

Por otro lado, el Braga empató 2-2 con el Famalicão guardando la cuarta posición con 52 puntos.