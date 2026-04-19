Independiente gana con aporte goleador del paraguayo Ávalos

En una campaña con altibajos, el Rojo de Avellaneda se afirmó después de dos clásicos, con un triunfo sobre Racing (1-0) y un empate con Boca (1-1) , y el sábado dio cuenta del Halcón, un rival directo en la lucha por la clasificación, en partido de la decimoquinta fecha del torneo.

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Aarón Molinas, de penal a los siete minutos, abrió la cuenta para Defensa en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Independiente reaccionó pronto y lo empató también desde los doce pasos el paraguayo Gabriel Ávalos (15’) , gran figura del equipo de Avellaneda con nueve goles y cinco asistencias en el campeonato.

El delantero chileno Maximiliano Gutiérrez (28’) dio vuelta la cuenta con un derechazo al primer palo para marcar su primer gol en Independiente. En tiempo añadido Lautaro Millán (90+3’) estampó el 3-1 definitivo.

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Con esta victoria, Independiente llega a 21 puntos en la Zona A, a la par de Boca y Talleres, aunque con un partido más. Un triunfo en uno de los dos encuentros que le quedan por disputar en la fase regular le asegurará al Rojo el boleto a octavos. AFP